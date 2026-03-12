'Ворог не змінив тактику': як успіхи ЗСУ на Дніпропетровщині впливають на Покровськ

Окупанти наразі збільшили кількість стрілецьких боїв та активно йдуть в бій з українськими військовослужбовцями.

Успіхи Збройних сил України у Дніпропетровській області на Покровський напрямок суттєвого впливу не мають.

Про це в ефірі "Київ 24" сказав Сергій Кондратюк, тимчасовий виконувач обов'язків начальника відділення комунікацій 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади 8-го корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Відповідаючи на запитання щодо впливу успіхів ЗСУ у Дніпропетровській області на їхню зону відповідальності, він зауважив, що "на смугу відповідальності нашої бригади це наразі не має поки що якогось суттєвого впливу".

"Ворог не змінив тактику, кількість атак на наші позиції поки що залишається стабільною. І якихось серйозних послаблень ми з приводу цього не відчуваємо. Але продовжуємо якісно виконувати нашу роботу зі знищення особового складу противника, його технічних засобів", - сказав Кондратюк.

Просування ворога і стрілецькі бої

Він додав, що у їхній зоні відповідальності, а йдеться, зокрема, про райони Новопавлівки та Новоукраїнки, у ворога просуватися не виходить.

Крім того, військовослужбовець повідомив, що окупанти наразі збільшили кількість стрілецьких боїв та активно йдуть в бій з нашими штурмовими групами, піхотою.

Росіяни і Starlink

Кондратюк також повідомив, що окупанти в цілому відновили свій зв’язок після втрати Starlink. Утім, зв’язок став для них складнішим, а відповідно, і логістика.

"Ми цією історією користуємося на повну силу: знищуємо їхні антени, їхні передавачі, їхні засоби РЕБ. Завдяки цьому збільшена кількість знищеного особового складу противника, кількість їхніх БпЛА, "очей" та дронів розвідки", - зауважив він.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, раніше у Донецькій області, за близько 15 кілометрів від Покровська, Сили оборони України уразили важливі російські пункти управління. Йдеться про ураження ворожих пунктів управління у Селидовому Покровського району.

Підтверджено ураження трьох важливих об’єктів окупаційних військ. Зокрема, пункт тимчасової дислокації підрозділу безпілотників. За попередньою інформацією, його використовували в інтересах 76-ї десантно-штурмової дивізії Росії. В цій будівлі розташовувався особовий склад для укриття. Саме цю дивізію росіяни використовують для штурму Покровська з грудня 2025 року.

