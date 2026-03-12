У США загадково зник генерал, який керував секретними програми НЛО: що відомо

Вільям Маккасленд зник майже два тижні тому після виходу з дому в Альбукерке.

У Сполучених Штатах майже два тижні розшукують генерал-майора Військово-повітряних сил США у відставці Вільяма Ніла Маккасленда. До пошуків долучилися агенти Федерального бюро розслідувань, повідомив офіс шерифа округу Берналілло у штаті Нью-Мексико, передає CNN.

68-річний Маккасленд зник 27 лютого. За даними слідчих, він вийшов зі свого дому в Альбукерке приблизно об 11:00 ранку пішки і відтоді не зв’язувався з родиною чи друзями. Його мобільний телефон залишився вдома.

Наступного дня влада оголосила так зване "срібне попередження" – спеціальне повідомлення для пошуку зниклої людини, яке застосовують у випадках можливих медичних проблем.

Масштабна пошукова операція

Правоохоронці проводять масштабні пошуки, опитують місцевих жителів та перевіряють території поблизу місця проживання зниклого. За даними офісу шерифа, слідчі вже зв’язалися більш ніж із 600 домовласниками у районі.

До операції також залучені військові з авіабази Кіртленд, що розташована в Альбукерке.

Маккасленд має зріст близько 178 сантиметрів, блакитні очі та біле волосся. За словами слідчих, він активно займався спортом – любив походи, біг і велопрогулянки у передгір’ях гір Сандія.

Служба у секретних програмах

Під час служби у ВПС США Маккасленд обіймав низку важливих посад. Зокрема, він був головним інженером програми глобальної системи позиціонування Міністерства оборони США, а також працював у структурах, пов’язаних із космічними технологіями та спеціальними програмами Пентагону.

Крім того, він командував Дослідницькою лабораторією ВПС на авіабазі Райт-Паттерсон у штаті Огайо. Ця база часто згадується в теоріях змови, пов’язаних з інцидентом біля Розвелла 1947 року, хоча американські військові неодноразово заперечували наявність будь-яких доказів позаземних технологій.

Робота після відставки

Після завершення служби Маккасленд працював у компанії "Ту зе Старс", співзасновником якої є музикант гурту "Блінк-182" Том Делонг. Організація займається дослідженням так званих невідомих повітряних явищ.

Колишній офіцер розвідки Міністерства оборони США Луїс Елізондо закликав не робити передчасних висновків щодо причин зникнення.

"Я сподіваюся і молюся, щоб він був знайдений живим і здоровим. Правоохоронним органам потрібно дати час, щоб провести розслідування", – сказав він.

Що каже родина

Дружина зниклого, Сьюзен Маккасленд Вілкерсон, заявила, що її чоловік не страждає на деменцію і не був дезорієнтований перед зникненням.

За її словами, у пошуках уже брали участь десятки волонтерів, а також кінні групи, гелікоптери, дрони та пошукові собаки.

Правоохоронці наголошують, що наразі не виявили ознак злочину, але продовжують перевіряти всі можливі версії зникнення.

