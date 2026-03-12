Скільки українських солдатів пройшли навчання в Німеччині з 2022 року: відповідь Бундесверу

Наразі основні зусилля зосереджені на підготовці злагоджених екіпажів для танків Leopard 1A5 та спеціалізованої інженерної техніки.

Близько 25 000 українських військовослужбовців пройшли навчання в Німеччині з жовтня 2022 року, щоб захищати свою країну від Росії. Майже на 50 навчальних майданчиках було проведено понад 100 тренувальних місій, повідомив представник Бундесверу визнаної місії з навчання українських військовослужбовців у Німеччині, EUMAM.

Наразі Бундесвер навчає українців керуванню основним бойовим танком Leopard 1A5 і мостоукладачем Biber, пише NTV. "Командир, водій, заряджаючий і навідник отримують індивідуальну підготовку, щоб потім перейти до підготовки екіпажу і провести тімбілдинг таким чином, щоб в кінцевому підсумку вони були готові до розгортання, могли повернутися на свою батьківщину і бути здатними захищати її", – пояснив представник.

Повідомляється, що навчання українських військовослужбовців, які прибувають до Німеччини, координує багатонаціональне командування спеціальної підготовки (Multinational Special Training Command). У прямому обміні з українськими збройними силами виявляються, аналізуються, плануються і реалізуються відповідні потреби в рамках навчання, як було заявлено.

Раніше УНІАН повідомляв, що в ЄС готують плани з перенесення навчання солдатів ЗСУ з Європи в Україну. Місія ЄС з підготовки українських військових (EUMAM) "повинна буде еволюціонувати" в разі припинення вогню з Росією.

Зокрема, прем'єр Британії натякнув, що готовий відправити війська в Україну для навчання ЗСУ. Вже зараз відомо, що близько 51 000 українських солдатів пройшли навчання у Великій Британії в рамках операції "Інтерфлекс".

