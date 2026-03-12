Столицю Гренландії визнали найкращим місцем у світі для прохолодної літньої відпустки

Завдяки відкриттю власного аеропорту Нуук став ще більш доступним для туристів.

На тлі того, як літні місяці на півдні Європи стають нестерпно спекотними, туристи все частіше шукають для літнього відпочинку напрямки, де можна охолодитися.

Тим часом, найкращим напрямком світу для прохолодного відпочинку в 2026 році була визнана столиця далекої Гренландії – місто Нуук з населенням менше 20 тисяч осіб, пише журнал про туризм і розваги Time Out.

Як визначали переможця рейтингу

Дослідження провів сайт Inghams Walking, присвячений пішим походам, надихнувшись різким зростанням кількості пошукових запитів на тему "відпочинок в прохолодному кліматі" – аж на 3500% з початку 2024 року.

У підсумку команда порталу провела аналіз більш ніж 200 напрямків з прохолодним кліматом, щоб визначити найкращі місця на планеті для відпочинку від літньої спеки.

Лідером у рейтингу став Нуук, де кількість пошукових запитів за останній рік збільшилася на 48,39%. Цей віддалений і красивий острівний регіон став об'єктом підвищеного інтересу завдяки значному підвищенню доступності – у 2025 році там нарешті відкрився власний аеропорт.

Примітно, що туристів навіть не відлякали нещодавні погрози президента США Дональда Трампа відібрати острів Гренландія у Данії.

10 кращих місць у світі для прохолодного відпочинку влітку 2026

Всього до списку потрапили 20 прохолодних напрямків по всьому світу – ось так виглядає перша десятка:

Нуук, Гренландія. Ле Контамин-Монжуа, Франція. Півострів Беара, Ірландія. Національний парк Йотунхеймен, Норвегія. Тасіілак, Гренландія. Восс, Норвегія. Озеро Бохінь, Словенія. Лех, Австрія. Доломітові Альпи, Італія. Арінсал, Андорра.

Відпочинок у Гренландії – що варто врахувати туристам

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, Гренландія залишається однією з небагатьох країн Європи, де наразі ще немає проблем з надмірним туризмом – там навпаки раді бачити гостей.

Втім, з огляду на віддаленість острова, подорожі туди вважаються недешевим задоволенням. Не так давно тревел-журналістка Анна Річардс спробувала відвідати Гренландію за "бюджетною" програмою. І хоча їй вдалося в кілька разів знизити вартість поїздки, організувавши все самостійно, а не через туроператора, сума все одно вийшла чимала.

Крім того, не найкращим чином на ситуацію з туризмом в Гренландії впливають зазіхання американського президента Дональда Трампа, що загострюються час від часу. Зокрема, гендиректор туристичної компанії Raw Arctic Каспер Франк Меллер, який займається організацією ексклюзивних турів до Гренландії, заявив, що, з одного боку, це підвищило інтерес туристів до країни, але також посилило невизначеність і обережність серед туристів.

