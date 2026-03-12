У 'ПриватБанку' подорожчав долар: свіжий курс валют на четвер

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,44 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 12 березня, зріс на 2 копійок і становить 44,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 51,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,75 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер подорожчав до 44,44 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився незмінним – 51,55 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 12 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,98 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 12 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 10 березня – 43,90 грн/дол.).

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,93 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подорожчав на 25 копійок і становить 44,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,88 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 51,60 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,80 гривні за євро.

