США перекинули стратегічні бомбардувальники до Британії для ударів по Ірану

B-1 та B-52 тепер виконують місії ближче до Близького Сходу, що скорочує час польоту та посилює інтенсивність атак.

Сполучені Штати розгорнули стратегічні бомбардувальники Boeing B-52 Stratofortress та Rockwell B-1B Lancer на авіабазі RAF Fairford у Великій Британії, звідки вони тепер завдають ударів по цілях в Ірані в рамках операції "Епічна лють", пише Forbes.

Посилення бомбардувальної кампанії

Згідно з повідомленнями, на британську базу прибули п’ять бомбардувальників B-1B, ще три були тимчасово перенаправлені на базу Ramstein через несприятливі погодні умови. Крім того, у понеділок до Ферфорда прибули три бомбардувальники B-52.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив журналістам, що авіаудари по Ірану "різко зростуть", що свідчить про можливе розширення операції.

За даними військових оглядачів, B-1B можуть нести високоточні бомби GBU-31 JDAM із боєголовками BLU-109, призначені для ураження укріплених підземних цілей.

Чому бомбардувальники перекинули до Британії

Раніше частина бомбардувальників виконувала місії безпосередньо зі США, зокрема з авіабази Ellsworth. Такі польоти вимагали дозаправлення у повітрі та тривали значно довше.

Базування літаків у Великій Британії дозволяє скоротити час польоту більш ніж удвічі та підвищити оперативність ударів.

Водночас рішення про використання британської бази було ухвалене після того, як прем’єр-міністр Кір Стармер змінив свою позицію і дозволив американським літакам завдавати ударів з території країни. Раніше Лондон відмовлявся надавати бази, але переглянув рішення після атаки іранського безпілотника на базу Королівських ВПС на Кіпрі.

Можливе залучення "стелс"-бомбардувальників

Окрім B-1 і B-52, у кампанії також беруть участь літаки Northrop B-2 Spirit. Наразі вони здійснюють тривалі місії безпосередньо зі США – з авіабази Whiteman, де кожен виліт може тривати понад 37 годин.

B-2 є єдиним літаком, здатним нести надважку бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, призначену для знищення глибоких підземних укріплених об’єктів.

Станом на сьогодні ВПС США мають:

76 бомбардувальників B-52H, які залишаються основою стратегічної авіації;

45 літаків B-1B Lancer, що виконують переважно звичайні ударні місії;

19 стелс-бомбардувальників B-2 Spirit.

У майбутньому їх має поступово замінити новий бомбардувальник Northrop Grumman B-21 Raider, яких Пентагон планує закупити близько 100 одиниць.

Як повідомляв УНІАН, стратегічні бомбардувальники США B-1B Lancer та B-2 Spirit мають різні можливості під час виконання бойових місій. Перший може нести значно більше бомб, однак другий залишається єдиною платформою, здатною ефективно вражати добре укріплені підземні цілі.

B-1B Lancer здатний перевозити до 34 тисяч кілограмів боєприпасів, що дозволяє йому завдавати масштабних ударів під час одного вильоту. Натомість B-2 Spirit може нести приблизно 18 тисяч кілограмів бомб. Менший обсяг пов’язаний із його головною перевагою – технологією малопомітності, яка дозволяє літаку проникати крізь системи протиповітряної оборони.

