Путін святкує: ще одна країна попросила США дозволу купувати російську нафту

Через війну в Ірані Бангладеш змушений нормувати паливо для транспортних засобів.

Бангладеш звернувся до США з проханням надати дозвіл на закупівлю нафти в Росії. Проблема в тому, що дефіцит постачання сировини та стрімке зростання цін на нафту тиснуть на економіку країни, повідомляє Associated Press.

Міністр фінансів Бангладеш Амір Хосру Махмуд Чоудхурі висловив це прохання під час зустрічі з послом США Брентом Т. Крістенсеном 11 березня. Журналісти зазначають, що Бангладеш сильно залежить від імпорту палива з Близького Сходу. Через це уряд країни запровадив систему нормування палива для транспортних засобів після початку війни в Ірані.

Крім цього, в Бангладеш закрили завод з виробництва добрив, щоб забезпечити постачання палива для електростанцій. Також в країні закрили університети, щоб зменшити споживання енергії.

"Країна також докладає зусиль для залучення палива з альтернативних джерел. Індія вже поставила 5000 тонн дизельного палива в якості екстреної допомоги через транскордонний трубопровід. Бангладеш звернувся до Індії з проханням збільшити обсяги постачання палива", - зазначає видання.

Санкції США проти Росії - головні новини

22 жовтня 2025 року США запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть". Втім, на тлі війни на Близькому Сході та суттєвого обмеження трафіку через стратегічно важливу Ормузьку протоку, США дозволили Індії тимчасово купляти російську нафту.

10 березня президент США Дональд Трамп заявив про скасування частини нафтових санкцій. У Білому домі запевнили, що про скасування санкцій проти Росії не йдеться.

