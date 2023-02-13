За добу морпіхи знищили п'ятьох ворогів, зазначили у ВМС ЗСУ.

Українські морські піхотинці за добу, 12 лютого, знищили два ворожих танки, гаубицю "Мста-Б" та сховище з боєприпасами.

Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України. "Минулої доби підрозділами національного флоту було знищено п'ятеро окупантів, два танки, причіпну гаубицю "Мста-Б" та сховище з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

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Раніше стало відомо, що за добу, 11 лютого, морпіхи ліквідували 19 супротивників, ворожий бронетранспортер і гармату.

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Вранці 13 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступу на Авдіївському, Бахмутському, Новопавлівському, Куп’янському та Лиманському напрямках. У Генштабі підкреслили, що супротивник зазнає серйозних втрат.

Варто зазначити, що втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 138340 окупантів. Крім того, ліквідовані, зокрема, 3283 ворожих танків.

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