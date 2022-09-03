Українські воїни влучили у 3 ворожі взводні опорні пункти.

Сили оборони України уразили понад 10 скупчень живої сили ворога, знищили 3 зенітно-ракетні комплекси та декілька одиниць броньованої техніки окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

"Протягом доби авіація сил оборони здійснила понад 40 бойових вильотів для підтримки дій наземних угруповань, в ході яких було знищено декілька пунктів управління противника та склад з боєприпасами. Безпілотним літальним авіаційним комплексом "Байрактар" ТБ-2 завданий ракетний удар, в результаті якого детонував боєкомплект та знищено 2 одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ракетні війська та артилерія угруповань українських військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.

"Агресор відчуває незламність духу нашого народу та жагу до визволення українських земель. Особливо це помітно у південних областях, де окупанти посилюють фільтраційні заходи, чим намагається послабити патріотичні настрої населення тимчасово окупованих районів", - розповіли у Генштабі.

Раніше в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що упродовж 2 вересня в Україні було знищено 106 окупантів та шість десятків одиниць ворожої техніки.

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