Сили оборони уразили 6 ворожих танків та 20 ББМ загарбників.

Втрати російських окупантів різко зросли - потягом минулої доби Сили оборони України ліквідували близько 1460 ворожих окупантів.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної війни, за даними Генштабу ЗСУ, опублікованими у Telegram, складають вже близько 696 410 загарбників. Крім того, українські захисники знищили десятки одиниць техніки супротивника, у тому числі ще 6 танків (загальна кількість "мінусованих" - 9162), а також 20 бойових броньованих машин (18470).

Уражено також:

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артилерійських систем - 20039 (+26):

РСЗВ - 1244 (+1);

засобів ППО - 994 (+0);

літаків - 369(+0);

гелікоптерів - 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18088 (+25);

крилатих ракет - 2628 (+1);

кораблів/катерів - 28 (+0);

підводних човнів - 1 (+0).

У Генштабі ЗСУ додали:

Українські захисники ще знищили 28 038 (+77) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн загарбників, а також 3579 (+9) одиниць спеціальної техніки окупантів.

У центрі уваги російсько-українська війна - свіжі новини

Аналітики DeepState повідомили про просування російських загарбників відразу на кількох напрямках в Донецькій області. Зокрема, ворог мав просування в бік Курахове в районі Максимільянівки.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що загарбники почали використовувати "Шахеди" з термобаричними боєголовками. Крім того, у росіян з'явилося нове покриття для термобаричних артилерійських систем ТОС-1А "Солнцепек". Вони роблять системи "невидимими" для сучасних систем наведення і тепловізорів.

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