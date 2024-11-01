Втрати російських окупантів різко зросли - потягом минулої доби Сили оборони України ліквідували близько 1460 ворожих окупантів.
Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної війни, за даними Генштабу ЗСУ, опублікованими у Telegram, складають вже близько 696 410 загарбників. Крім того, українські захисники знищили десятки одиниць техніки супротивника, у тому числі ще 6 танків (загальна кількість "мінусованих" - 9162), а також 20 бойових броньованих машин (18470).
Уражено також:
- артилерійських систем - 20039 (+26):
- РСЗВ - 1244 (+1);
- засобів ППО - 994 (+0);
- літаків - 369(+0);
- гелікоптерів - 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18088 (+25);
- крилатих ракет - 2628 (+1);
- кораблів/катерів - 28 (+0);
- підводних човнів - 1 (+0).
У Генштабі ЗСУ додали:
Українські захисники ще знищили 28 038 (+77) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн загарбників, а також 3579 (+9) одиниць спеціальної техніки окупантів.
У центрі уваги російсько-українська війна - свіжі новини
Аналітики DeepState повідомили про просування російських загарбників відразу на кількох напрямках в Донецькій області. Зокрема, ворог мав просування в бік Курахове в районі Максимільянівки.
Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що загарбники почали використовувати "Шахеди" з термобаричними боєголовками. Крім того, у росіян з'явилося нове покриття для термобаричних артилерійських систем ТОС-1А "Солнцепек". Вони роблять системи "невидимими" для сучасних систем наведення і тепловізорів.