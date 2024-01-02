Дихальні та тактильні вправи, різні ігрові практики - все це може спрацювати, стверджує МОЗ.

В Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, якими іграми та тактильними жестами батьки можуть заспокоїти дитину в момент, коли в небі розриваються ракети і вона налякана.

Актуальні поради в день масованого удару по Києву відомство опублікувало у вигляді ілюстрацій-порад. В арсеналі батьків відволікальні, дихальні, тактильні вправи і ігрові практики.

Відволікальні вправи допоможуть здолати стрес:

Можна увімкнути дитині музику в навушниках;

дати льодяник, сухофрукт, гумку/цукерку - щось їстівне, щоб спрямувати увагу на смаколик;

кожний звук вибуху можна супроводжувати якимись дражнилками щодо окупантів.

Також можна спробувати стимулювати дихальну систему дитини, щоб заспокоїти.

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Дихальні вправи для подолання страху

Батькам радять разом з дитиною повільно й на повну груди робити вдих-видих, щоб заспокоїтися;

можна пускати мильні бульбашки, щоб стимулювати потужний видих;

можна співати разом пісні або здувати щось із долоні чи твердої поверхні (таким чином ми теж стимулюємо дихальну систему).

Під час гучних вибухів також варто спробувати різні ігрові практики.

У що грати, коли летять ракети

Можна пограти у просту гру "слоник, який обмахується вухами": прикладаємо долоні до вух - відкриваємо - закриваємо; пограти в "комах": уявляємо, що в приміщення багато комарів чи мух і починаємо їх ловити. Плескаємо гучно в долоні, імпровізуємо, щоб привернути увагу дитини;

Також заспокоїтися допоможуть різні тактильні жести.

Тактильні вправи для наляканої дитини

Помасажувати мочки вух (це можна поєднати із грою в "слоника"), також важливо простукати зону за вухами; провокуємо позіхання. Для цього проводимо пальцями від козелка вуха до щелепного суглоба і пропонуємо дитині позіхнути.

Пам'ятаємо, що найголовніше, щоб під час небезпеки дитина не відчувала себе наляканою та самотньою. Тож, дотримуємося правил 2-стін, за можливості перебуваємо в укритті та використовуємо вправи/ігри, щоб страшний період війни не став ще більш травматичним для найменших українців.

Як врятуватися з-під завалів - поради ДСНС

Після попереднього масованого ракетного удару по Києву в ДСНС також опублікували дієві поради для українців про те, як діяти, якщо опинився під завалами та чекаєш на порятунок.

Зокрема, там пояснили, що рятувальники мають так звані хвилини "тиші": в ці миті вони прислухаються, чи є під завалами люди. Тому важливо дати про себе знати.

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