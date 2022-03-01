Наразі Україна знищує ворога лише на своїй території, зауважив секретар РНБО.

Україна може завдати удару по об'єктах у Білорусі у відповідь на вторгнення білоруських військ, але тільки за наказом головнокомандувача.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі марафону єдиних новин.

"Наші війська знищують ту техніку та ресурси, які є в нашій країні. Але якщо нашим головнокомандувачем буде прийнято рішення, то це буде зроблено. Звичайно (ми це зможемо, - ред.), - відповів він на запитання, чи може Україна превентивно завдати удар по об'єктах у Білорусі.