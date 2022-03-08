У мережі опублікували фото і відео результатів обстрілу гуртожитку поблизу Житомира.
Через військовий удар по гуртожитку під Житомиром будівлю повністю зруйновано. Дану інформацію підтвердив мер Житомира Сергій Сухомлин. Він уточнив, що в цьому гуртожитку вже 20 років проживають звичайні житомиряни.
Зазначимо, стало відомо, що в Житомирі окупанти знищили завод "Ізоват" ракетним ударом. Завод" Ізоват " виробляє приблизно 70% всієї мінеральної вати в Україні.
Нагадаємо, українські спецслужби продовжують перехоплювати телефонні розмови окупантів. Наприклад, нещодавно попався російський військовий, який поговорив зі своєю дівчиною.