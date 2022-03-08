8 березня російські окупанти вдарили ракетами по Корбутівці під Житомиром, потрапивши в гуртожиток на Чуднівській вулиці.

У мережі опублікували фото і відео результатів обстрілу гуртожитку поблизу Житомира.

Через військовий удар по гуртожитку під Житомиром будівлю повністю зруйновано. Дану інформацію підтвердив мер Житомира Сергій Сухомлин. Він уточнив, що в цьому гуртожитку вже 20 років проживають звичайні житомиряни.

Зазначимо, стало відомо, що в Житомирі окупанти знищили завод "Ізоват" ракетним ударом. Завод" Ізоват " виробляє приблизно 70% всієї мінеральної вати в Україні.

Нагадаємо, українські спецслужби продовжують перехоплювати телефонні розмови окупантів. Наприклад, нещодавно попався російський військовий, який поговорив зі своєю дівчиною.

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