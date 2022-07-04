За його словами, це ставить росіян у більш вразливу позицію.

Американське і західне озброєння від партерів, що надходить в Україну, вже впливає на хід бойових дій.

Про це заявив екс-спецпредставник Сполучених Штатів Америки в Україні Курт Волкер в ефірі інформаційного телемарафону.

"Системи озброєння і амуніція з США прибувають, але поки не все прибуло. Воно вже впливає (на хід війни - УНІАН), як успішні атаки на склади боєприпасів, які ми бачили в останні дні. Це продовжиться. Це ставить росіян у більш вразливу позицію", - сказав він.

За словами Волкера, Збройні Сили України зможуть звільнити більше населених пунктів, коли нові системи озброєння прибудуть на фронт.

"Насправді багато західного озброєння вже в Україні. Джавеліни, Стінгери, гаубиці і так далі. Але зараз ми говоримо про нові системи - HIMARS і NASAMS. Вони ще не прибули, але вони в дорозі", - зазначив він.

На питання журналіста про те, чи можливе надходження нової техніки в липні і серпні, Волкер відповів ствердно.

"Ленд-ліз - це спеціальний спосіб, що дозволяє адміністрації США використовувати свої власні запаси і передавати їх Україні, при цьому передавати швидко. Це процес, які триває вже певний час. Ми передаємо системи Україні і закуповуємо нові на їх місце. США та їхні партнери шукають шляхи прискорити цей процес", - зазначив екс-спецпредставник США в Україні.

Нагадаємо, що раніше секретар РНБО розповів, коли почнуться поставки зброї з США в Україну по ленд-лізу.

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