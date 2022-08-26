Головнокомандувач поінформував американського колегу Марка Міллі про оперативну обстановку по всій лінії фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів голові Об’єднаного комітету начальників штабів США Марку Міллі, що окупанти поширюють дезінформацію щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

Як повідомив у Telegram-каналі Залужний, сьогодні відбулася чергова телефонна розмова з генералом Марком Міллі.

"Поінформував про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Зауважив, що противник поширює дезінформацію щодо ситуації на Запорізькій АЕС, звинувачуючи в її обстрілах українських військових", - зазначив головнокомандувач Збройних сил України. Відео дня:

Він додав, що отримав запевнення генерала Міллі у непохитній допомозі особисто президента Джо Байдена, обох палат парламенту та американського народу загалом.

Залужний подякував за черговий пакет допомоги від США.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня президент Сполучених штатів Америки Джо Байден ухвалив рішення про надання Україні пакету військової допомоги вартістю майже три мільярди доларів.

Пакет передбачає надання Україні систем протиповітряної оборони, артилерійських систем, боєприпасів, протиракетних безпілотних повітряних систем та радарів.

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