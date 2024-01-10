Ним виявився ексзаступник начальника відділу колишнього обласного управління МВС.

У Запоріжжі затримали агента російської воєнної розвідки, який намагався виявити та передати агресору геолокації місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Як повідомляє Служба безпеки України, насамперед його цікавили заводи, які виробляють боєприпаси для важкої бронетехніки та ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ.

Також фігурант відслідковував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на території обласного центру. Для цього він об’їжджав місто на громадському транспорті та приховано фіксував інфраструктурні об’єкти, які, на його думку, могли використовувати для базування українських військ або виробництва засобів ураження.

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Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності російського агента та затримали його у власному помешканні. Вилучено мобільний телефон, який зрадник застосовував для фото- і відеозйомки українських об’єктів та комунікації з ГРУ.

За даними слідства, екс-міліціонера на початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий військовий міноборони РФ, з яким вони ще за часів СРСР разом здобували вищу освіту. Восени 2023 року цей агент приступив до активного виконання ворожих завдань.

Для комунікації з агресором фігурант використовував анонімний чат у популярному месенджері, а передачу відомостей здійснював зашифрованими словами, відпрацьованими заздалегідь.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Російські агенти в Україні

Як повідомляв УНІАН, днями Служба безпеки України затримала у Полтаві агента служби зовнішньої розвідки РФ, який проводив інформаційні диверсії проти України. за вказівкою ворожої спецслужби зловмисник підготував понад 60 замовних публікацій для російських інтернет-видань "Одна родіна" та "Фонд стратегічної культури". Ці інформресурси функціонують як міжнародні рупори Кремля для поширення ворожої пропаганди на західні країни. Встановлено, що затриманий фігурант підготував серію публікацій, в яких "відбілював" повітряні атаки рашистів по цивільній інфраструктурі України.

Також цього місяця у Києві затримали власника агрохолдингу, який працював на РФ. Його підприємство розташоване на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які перебувають на півдні України.

У травні 2022 року бізнесмен організував "перереєстрацію" агрокомпанії в окупаційному "управлінні федеральної податкової служби РФ по Херсонській області". З того часу підприємство фігуранта щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації РФ понад 100 тис. російських рублів як "податки".

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