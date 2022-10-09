Після вторгнення в Україну Росією було виділено додатково 70 млн рублів на утримання систем безпеки залізничної складової мосту.

Після військового вторгнення в Україну Росія збільшила витрати на охорону Кримського мосту.

Про це повідомляє ВВС.

У 2022 році федеральні структури уклали держконтракти на забезпечення безпеки мосту на суму понад 2 млрд рублів.

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Охорона автомобільної частини моста у 2022 році має коштувати бюджету РФ близько 700 млн рублів.

ФГУП "Управління відомчої охорони Мінтрансу Росії" до кінця липня 2022 року отримувало за держконтрактами на охорону мосту близько 53 млн рублів на місяць, в серпні контракт подорожчав до 66,85 млн рублів.

Також ФГУП у квітні 2022 року отримало держконтракт на 617,9 млн рублів на дооснащення моста "технічними засобами забезпечення транспортної безпеки".

Майже третину цієї суми (197 млн рублів) підрядник вже отримав, але поки розробив лише робочу документацію для цього проекту всього на 17 млн рублів.

За охорону залізничної складової моста відповідає Південний філіал ФГУП "Відомча охорона залізничного транспорту РФ" - держконтракт на ці послуги у 2022 році коштує 937 млн рублів.

27 лютого - після вторгнення в Україну - ФГУП отримало додатково 70 млн рублів на утримання систем безпеки залізничної складової мосту.

У контракті на охорону залізничного мосту прямо зазначено, що охоронятися має і "підмостовий простір" і підходи до мосту.

Як зазначає ВВС, в контракті на охорону автомобільного моста є положення про те, що стрілки з груп швидкого реагування мають дислокуватися, серед іншого, в таких місцях, як арочні прольоти, технологічні тунелі та технологічні ворота біля опор моста.

Підрив Кримського моста:

Вранці 8 жовтня надійшла інформація про пожежу на мосту. РосЗМІ повідомили, що пошкоджена тільки залізнична гілка, але фото і відео з місця події показали обвал двох прольотів автомобільної частини.

У РФ повідомили про вибух вантажівки на мосту і загибель трьох людей в результаті події. А один з депутатів Держдуми назвав атаку на міст "оголошенням війни без правил".

Російським ЗМІ вже видали "методички" з правилами подачі інформації про Кримський міст. Так звані журналісти з РФ мають писати, що він "пошкоджений, а не зруйнований".

За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, спецоперацію з підриву Кримського мосту організувала СБУ. Однак у Службі безпеки поки це не підтверджують.

Путін скликав урядову комісію через надзвичайну подію на мосту. А ВСУ тим часом задоволені, що окупанти втратили чергову "транспортну артерію". Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

Увечері 8 жовтня росЗМІ почали повідомляти про те, що автомобільний рух по Кримському мосту відновлено.

8 жовтня Путін підписав указ про посилення захисту Кримського мосту.

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