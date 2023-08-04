Зустріч тривала три години, обговорили низку важливих питань.

Прездент Володимир Зеленський повідомив про чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого було, у тому числі, проаналізовано результати застосування Силами оборони України високоточної зброї.

"Напружена тригодинна Ставка. Багато питань, що потребували особливої уваги", - зазначено у Telegram Зеленського.

За його словами, обговорили ситуацію на фронті, заслухали доповіді по всіх напрямках, а також наступальні та оборонні операції, забезпечення, логістику.

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"Аналіз застосування високоточної зброї. Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені", - написав Зеленський.

Крім того, на ставці заслухали доповіді з питання "зернового коридора".

"Доповіді Віце-прем’єра Кубракова, міністра Кулеби, командувача Неїжпапи та наших розвідок. Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", - зазначив президент.

Серед інших питань - розвиток ВПК.

"Доповідь міністра Камишіна. Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств, щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами", - написав Зеленський.

Україна високоточною зброєю завдає ударів по Росії

В ніч на 30 липня у Москві пролунали вибухи. Внаслідок атаки було пошкоджено вежі "Москва-Сіті", зокрема ту вежу, де розташовано одразу декілька російських міністерств. У Росії звинуватили в атаці Україну. При цьому повідомлялося, що "гучно" було і в Московській області.

Вдень того ж дня сталася пожежа в Брянській області, місцева влада заявила про атаку України.

Відомо також про численні влучання по військових об’єктах росіян в окупованому Криму.

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