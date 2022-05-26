Президент наголосив на важливості допомоги Україні партнерів, передусім зброєю, причому допомоги без винятків та без обмежень.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення РФ брати у свої війська людей старшого віку говорить про те, що бажання Кремля воювати зберігається.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні за підсумками 91-го дня повномасштабної війни.

"Збройні Сили України, наша розвідка та всі, хто захищає державу, протистоять надзвичайно жорсткому наступу російських військ на сході. Подекуди ворог сильно переважає – технікою, кількістю солдатів. Російська влада ухвалила показове рішення – вони дозволили брати на контрактну службу людей старшого віку. Тобто молодих їм уже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається. Ще потрібен час, щоб відбити у них це бажання", - зазначив президент.

Він наголосив на важливості допомоги партнерів, передусім зброєю для України.

"Повна допомога! Без винятків, без обмежень. Достатня, щоб перемогти", - сказав президент.

Він подякував всім тим, хто говорив про це зокрема і в Давосі, хто говорить про це на сторінках ЗМІ й у столицях провідних держав.

Як повідомляв УНІАН, Держдума РФ ухвалила відразу в трьох читаннях закон про скасування вікової межі для укладання першого контракту про проходження військової служби в армії РФ.