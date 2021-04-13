Наприкінці березня західні ЗМІ зауважили підозрілу військову "активність" Росії на кордонах з Україною.

Президент Володимир Зеленський вважає, що справжнім мотивом Росії стягнути свої війська до кордону з Україною є спроба залякати Захід і США демонстрацією своєї сили.

Про це йдеться у репортажі TIME.

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«Що вони хочуть зробити, то це підняти градус рівно настільки, щоб показати, що Захід вагається у своїй підтримці України, що вони насправді не бачать у нас партнера», – додав український глава.

Він висловився, що це «свого роду перевірка».

Стягування російських військ до кордонів України

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Яна Ставська