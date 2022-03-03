Зеленський прокоментував позицію НАТО щодо безпольотної зони над Україною / REUTERS
Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція союзників НАТО щодо закриття неба над Україною йому незрозуміла.
Про це він заявив під час інтерв'ю іноземним ЗМІ.
"Якщо ви не можете закрити небо зараз, то дайте термін коли. Якщо ви не можете зробити це зараз, скажіть, скільки людей має вибухнути, скільки рук, ніг, голів повинні відлетіти, щоб достукатися до вас? Скажіть скільки, я піду рахувати і чекатимемо цього моменту", - заявив Зеленський.
Президент Зеленський про те, коли НАТО закриє небо над Україною
Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту запровадити безпольотну зону над територією України та ввести миротворчі сили.