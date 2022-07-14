Сергій Косик та Андрій Федорчуков зараз перебувають в українському полоні.

Українським військовим вдалося збити двох російських пілотів, які зараз вважаються військовополоненими. Вони обидва свідомо скидали бомби на мирних українців.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Російський офіцер, пілот літака СУ-30 СМ, підполковник, заступник командира 14 авіаполку. Його полк з 24 лютого скидає бомби на жителів Харкова, але ще до першого бомбардування Харківської області Сергій Косик знав, що буде напад Росії на Україну. Він ретельно тренувався бомбити сусідів.

"До цього просто нагніталася обстановка. Всі чомусь говорили, що буде війна", - розповів російський льотчик

Його збили 13 березня на висоті 6 тисяч метрів, південніше Ізюма, коли Косик на своєму СУ-30 летів атакувати Балаклію. У полоні він різко став пацифістом.

"У мене повний негатив до цієї війни. Не правильна, не справедлива, злочинна", - заявив військовополонений.

Правда, до того, як українська ракета перервала кар'єру льотчика, він думав інакше – виконував злочинні накази і як заступник командира сам же їх і віддавав.

Майор у відставці Андрій Федорчуков, пілот російського Су-25. Його збили в середині червня, коли з ракетами на пілонах робив Бойовий захід на українські позиції під Бахмутом в районі села Клинове. За його словами, це був його шостий бойовий виліт

"Я виконай тут п'ять бойових вильотів і на шостому вильоті був збитий", розповів полонений.

Федорчуков не просто пілот, а найманець. Він добровільно звернувся до військкомату і там його направили в приватну військову компанію. Він не виключає, що ця схема працює давно. При цьому він зазначив, що ніяких договорів або контрактів з ним не укладали.

Відставного майора розмістили на авіабазі Мілерово в Ростовській області. Разом з ще двома найманцями літав на СУ-25. Його партнери ще продовжують літати.

Федорчуков запевняє, що не знає назву компанії, але є всі підстави вважати, що він має відношення до ПВК "Вагнер", яка в Росії має повний доступ до всієї військової техніки.

"Я б сказав, що ідейно пішов літати і хотілося залишити внесок якийсь в історії Росії",- заявив Федорчук.

Відповісти на питання, навіщо він бомбив населені пункти України та вбивав мирних жителів, він не зміг. За його словами, він вважав, що йде в правильну війну виконувати свій обов'язок по звільненню "республік, які прийняли незалежність". Він заявив, що не було думки, що війна буде проти мирного населення.

Кременчук: ракетний удар по ТЦ"Амстор"

27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ М. Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.

Рятувальники досі працюють на місці події. Ще одна ракета влучила до міського стадіону.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.

Пізніше стало відомо, що російські військові, які запускали ракети по ТЦ в Кременчуці, служать у 52-му гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку. Ця військова частина 33310 базується селищі Шайковка Калузької області.

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