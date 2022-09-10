Всі зрадники дістануть своє законне покарання, наголосив Синєгубов.

Велика кількість зрадників, які були ідентифіковані під час окупації, намагаються покинути територію України, однак їх навіть на кордоні з РФ не пропускають.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Велика кількість зрадників, так би мовити, які ідентифіковані були під час окупації, яким заочно було пред’явлено підозру, за нашими даними, намагаються покинути територію України, однак їх навіть на кордоні з РФ не пропускають, кажуть "так ви ж там зрадники, розбирайтесь там на своїй території самостійно". Це ще раз доводить те, що навіть там зрадники не потрібні, тому всі абсолютно дістануть своє законне покарання", - зазначив Синєгубов.

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Він додав щодо тих людей, які не очолювали окупаційну владу, але добровільно стали колаборантами і допомагали своїми діями ворогу під час тимчасової окупації нині звільнених територій Харківщини.

"Тут абсолютно все просто. Ми є правовою державою і в рамках дійсних кримінальних проваджень буде надана оцінка правоохоронними органами їх дій, чи містяться у їх діях ознаки того чи іншого відповідно кримінального правопорушення – від держзради до сприяння збройним силам РФ. І враховуючи наслідки такого сприяння, дійсно буде відповідна кваліфікація. І в залежності від того, люди або будуть визнані винними за рішенням суду або інше звичайно буде рішення по них", - підкреслив Синєгубов.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу, за останні дні Збройні сили України звільнили або взяли під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області, зокрема й місто Балаклія.

Сьогодні, 10 вересня, стало відомо про звільнення від окупантів міста Куп’янськ.

Також сьогодні, 10 вересня, повідомлялося, що ДБР спільно із військовою контррозвідкою СБУ оперативно встановили та затримали зрадника, який очолив так званий "поліцейський відділок" окупаційної влади у Балаклії. Після звільнення міста від російських загарбників зрадник вирішив втекти на територію тимчасово окупованої Луганської області, але не встиг. Його затримали у місті Куп’янськ.

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