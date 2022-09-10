Після звільнення міста від російських загарбників зрадник вирішив втекти на територію тимчасово окупованої Луганської області, але не встиг. Його затримали у місті Куп’янськ.

Державне бюро розслідувань спільно із військовою контррозвідкою СБУ оперативно встановили та затримали зрадника, який очолив так званий "поліцейський відділок" окупаційної влади у Балаклії.

Про це ДБР повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що раніше зрадник був одним з керівників балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти добровільно зголосився з ними співпрацювати.

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За це він отримав посаду начальника окупаційного відділку.

Після того як Збройні сили України вибили з міста загарбників, зрадник вирішив втекти на територію тимчасово окупованої Луганської області, але не встиг. Його затримали у місті Куп’янськ.

Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, а також обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, останніми днями ВСУ звільнили або взяли під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області, зокрема й місто Балаклія.

Сьогодні, 10 вересня, стало відомо про звільнення від окупантів міста Куп’янськ.

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