Після мирної угоди з РФ, у всіх офіційних документах було написано:"Чеченська республіка Ічкерія". Але потім Путін почав боротьбу з "нацизмом".

Росія вдерлася в Україну під таким самим приводом, під яким колись розв'язала чеченську війну - боротьба з нацизмом. Фактично те, що зараз відбувається в Україні – це чеченський сценарій.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив син колишнього президента республіки Ічкерія Анзор Масхадов.

"Ми жили нормально в нашій республіці. Все було спокійно, поки вони не прийшли... вони почали цю війну. Джохар Дудаєв був потрібний нам лідер в той час, шанований нами та іншими народами. Все було добре. Єльцин виступав, мовляв, беріть суверенітет. Так, дійсно, ми заявили про суверенітет. І вони нам спочатку дали спокій", - заявив Масхадов.

Він нагадав, що попри суверенітет, вже в 1994 році почалося так зване "наведення конституційного порядку".

"У 1994-му році, почали війну - "наведення конституційного ладу". Але нас не питали. Але ж ніяких проблем у нас в республіці не було. Причина для них була така ж, як в Україні, мовляв, є нацисти та утиски росіян. Нас теж звинуватили, що ми нібито здійснювали геноцид російського населення", - розповідає Масхадов.

Було підписано мирну угоду з Росією.

"Всі закликали РФ до миру. Ми ж тоді, в 1997-му році, провели вибори зі спостерігачами з різних країн. Були зустрічі двох президентів і мирна угода Єльцина з моїм батьком. І, ось, є вітальні телеграми від різних російських чиновників, де вони вітають з перемогою на виборах президента Чеченської республіки Ічкерії. У всіх офіційних документах написано:"Чеченська республіка Ічкерія". Але потім, як ми знаємо, Путін захотів прийти до влади", - розповідає Масхадов.

За словами Масхадова друга чеченська війна була запланована ще в 1996-му.

"Як говорив мій батько, друга чеченська війна була запланована ще в 1996-му році. Вони не встигли ще піти з нашої території, як вже запланували другу чеченську війну, яка почалася вже під час Путіна. Вони йшли до цього, звинувачували нас у тероризмі. Так, факти вбивств і викрадень були, але хто за цим стояв? Я можу назвати імена та прізвища. Ці люди сьогодні працюють на Кадирова. Їх руками намагалися очорнити нас, Ічкерію", - розповідає Масхадов.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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