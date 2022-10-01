Україні ракетно-артилерійські підрозділи на південному фронті протягом 30 вересня виконали 330 вогневих завдань.

ЗСУ на півдні України знищили ворожу важку вогнеметну систему "Сонцепьок" та РСЗВ "Град".

Про це повідомляє в ОК "Південь" в Facebook.

Україні ракетно-артилерійські підрозділи на південному фронті протягом 30 вересня виконали 330 вогневих завдань. Вони уразили логістичні центри та польові склади боєприпасів, скупченнях сил та засобів росіян, а також їхні вогневі позиції.

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"За попередніми даними, ворожих сил стало менше на 10 рашистів, важку вогнеметну систему "Сонцепьок", реактивну систему залпового вогню "Град", 2 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С", 3 танки та 2 бойові машини піхоти", сказано у повідомленні.

Також там повідомили, що знищені два безпілотники "Орлан-10" в небі Херсонщини та ввечері над морем Одещини.

Успіхи ЗСУ у війні проти Росії

Українські військові з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували понад 59 тисяч окупантів. За 29 вересня було ліквідовано понад 500 російських окупантів.

Військовослужбовці Збройних сил України відбили атаки російських загарбників в районі чотирьох населених пунктів. Зокрема, йдеться про такі населені пункти як Майорськ, Зайцеве, Одрадівка та Бахмутське.

30 вересня, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив інформацію про оточення окупаційних військ в районі Лиману Донецької області. Він нагадав, що 8 років тому російські військові оточили українські війська під Іловайськом.