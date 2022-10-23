Росіянин, який бомбардував Україну, вижив.

Пілот російського літака встиг катапультуватися зі збитого українськими воїнами літака та зняв цей момент на відео.

Кадрами поділився український журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, українські воїни збили російську "пташку" на наднизькій висоті. Швидше за все, літак збили ракетою переносного зенітно-ракетного комплексу.

Відео дня

"Очевидно, влучення сталося в момент виходу з атаки, на своїй території пілот спокійно оглядається, зв'язується з напарником, який облітає місце падіння", - прокоментував Бутусов.

Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня на півдні українські військові знищили два російські вертольоти Ка-52.

Днями у Херсонської області також знищили російський Су-25.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно становлять 270 літаків і 245 вертольоти.

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