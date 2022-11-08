Також авіація Сил оборони України завдала ударів по 4 позиціях засобів ворожої ППО.

Підрозділи Збройних сил України сьогодні уразили чотири пункти управління та 12 районів зосередження особового складу й озброєння російських окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні щодо оперативної ситуції станом на 18:00, авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів.

"Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.

Війна в Україні: що відомо про нові втрати та поразки РФ

Як вже повідомляв УНІАН, на тлі поразок на фронті пропагандистам РФ видали нові методички про "мобіків" та "хлопки". До мобілізованих радять ставитися з повагою, а ухилянтів - висміювати. Також сьогодні українські десантники показали, як нищать російські танки.

Як виявилося, в РФ хочуть, щоб Україна проявила "добру волю" і погодилася на переговори. Окрім цього прес-секретар Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий назвав ділянки фронту, де рашисти зазнають найбільших втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: