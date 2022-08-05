Окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на міста Донеччини.

Українські захисники відбили ще чотири атаки російських загарбників на сході країни.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни використовують усе наявне озброєння, аби витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій. Ворог обстрілює населені пункти і укріплення наших військових, намагаючись наблизитися до Бахмуту.

"По декілька разів на добу в цих районах працює ворожа авіація. Вчора нею здійснено чотири авіаудари. Ще тричі росіяни проводили артилерійські атаки, застосовували реактивну артилерію, двічі штурмові дії підтримувалися танковими наступами. Ще шість разів здійснювалися обстріли мінометами", - розповів Гайдай.

Окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на міста Донеччини, проводили наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення, проте безуспішні.

Чотири атаки ворога завершилися їхнім відступом на попередні позиції.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Соледара та Бахмута. Минулої доби ворог вів штурм на Бахмутському напрямку, проте він був невдалим. На Авдіївському напрямку бої тривають.

На Краматорському напрямку йшли стрілецькі бої.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, Україна вперше перехопила стратегічну ініціативу і змушує Росію перерозподіляти сили й змінювати пріоритети зусиль.

Окупанти, схоже, залишили Слов'янськ та Сіверськ. Реагуючи на контрнаступальні дії ЗСУ в Херсонській області, противник почав перекидати техніку до окупованого Криму.

Не припиняються обстріли й ракетні удари росіян по українських містах. Під вогонь окупантів знову потрапила Дніпропетровська область, Одеса, Запоріжжя і Миколаїв, а також Харків.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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