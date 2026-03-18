Новітній авіаносець Франції отримає третю катапульту: як це змінить його бойову міць

Третя катапульта EMALS дозволить французькому авіаносцю PANG запускати до 60 літаків на день і підвищить ударні можливості флоту.

Франція планує оснастити свій новітній авіаносець PANG (Porte-Avions de Nouvelle Génération) трьома електромагнітними катапультами EMALS замість двох, як передбачалося раніше. Це дозволить авіаносцю здійснювати до 60 вильотів за день, підвищуючи швидкість повітряних операцій та компенсуючи можливі технічні несправності однієї з катапульт, повідомляє видання Zone Militaire.

На сьогодні єдиний французький авіаносець Charles de Gaulle з двома паровими катапультами здатен запускати до 20 винищувачів за чверть години, повторюючи таку хвилю лише через чотири години. Нові катапульти EMALS більш потужні, дозволяють запускати важчі літаки, знижують механічне навантаження на планери та скорочують час технічного обслуговування.

Вартість системи не є низькою: ще у 2021 році США продали Франції дві катапульти EMALS виробництва General Dynamics приблизно за 1,2 млрд євро, що становить близько десятої частини вартості всього авіаносця PANG. Водночас у Франції розглядають можливість локальної розробки катапульт, якщо виникнуть проблеми з постачанням із США.

Програма PANG офіційно стартувала у 2020 році: будівництво корпусу планується на 2031 рік, а випробування та введення в стрій – орієнтовно у 2038 році. Проєкт є критично важливим для французького флоту, щоб уникнути проблем на кшталт тих, які мала Росія з авіаносцем "Адмірал Кузнєцов".

Французькі військові підкреслюють, що третя катапульта зміцнить ударні можливості авіаносця та дозволить ефективніше реагувати на загрози, забезпечуючи постійний темп польотів навіть у складних умовах.

Авіаносці Франції - останні інциденти

Як повідомляв УНІАН, раніше шведські військові перехопили російський безпілотник поблизу французького атомного авіаносця Charles de Gaulle у порту Мальме.

Росіяни запустили дрон з борту свого судна, що перебувало неподалік від місця стоянки французького корабля. При цьому зазначається, що це сталося під час запланованих стратегічних навчань у шведських територіальних водах.

