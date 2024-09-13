Наразі відомо про роботу над трьома видами цих ракет: Barracuda-100, Barracuda-250 та Barracuda-500.

У США показали нові дешеві далекобійні ракети Barracuda. Свою розробку продемонструвала американська компанія Anduril Industries.

Ці нові ракети відрізняються абсолютно новим підходом до вартості та термінів виготовлення. Як пише Air & Space Forces Magazine, ракети Barracuda створюються з використанням недорогих компонентів. Не менш важливими особливостями розробки є на 50% менша кількість деталей, на 95% менший об'єм інструментів для виробництва, на 50% менше часу на виготовлення однієї ракети. До того ж, її ціна на 30% менше за інші наявні зразки.

Українське видання Defense Express зауважило, що з продемонстрованого компанією відео випливає, що збирати ракети Barracuda можна за допомогою простої викрутки та гайкового ключа. При цьому творці зазначили, що таких ракет Штати потребують для потенційного протистояння із Китаєм.

Відео дня

Крім того, ці ракети можна запускати не лише зі спеціалізованих носіїв, а й з піддонів.

"Тобто мова йде про реалізацію рішення Rapid Dragon, коли крилату ракету просто скидають з вантажного літака, будь-якого, хоч Ан-26", – пояснює Defense Express.

Що відомо про ракети Barracuda

Зараз відомо про работу над трьома видами цих ракет – Barracuda-100, Barracuda-250 та Barracuda-500. Достеменної інформації про характеристики кожної наразі немає. Проте повідомлено, що максимальна дальність ракет Barracuda буде сягати понад 500 морських миль (більше 900 км). Час у повітрі оцінюють у понад 120 хвилин. Також говорять про маневри з перевантаженням у 5G та вантажопідйомністю від 100 фунтів (45 кг).

Однак наразі незрозуміло, чи цифри 100, 200 та 300 у назві ракет говорять про їх дальність чи вагу бойової частини.

"Зрештою також продемонстровано фото Barracuda-100, яку вочевидь можливо буде запускати з вертольота. Ще одна відома деталь, Barracuda-250, виготовлена у габаритах, які дозволяють її розміщення у внутрішніх відсіках F-35, тобто це про, орієнтовно, довжину до 4 метрів та ширину до 50 см. Це звісно якщо орієнтуватися на параметри Joint Strike Missile з вагою 416 кг та бойовою частиною у 120 кг", – пише українське видання.

Відкритим питанням також залишається система наведення нових ракет – вона буде залежати від бажання замовника. Проте відомо, що ракети Barracuda уже проходять льотні випробування.

"Проблема, яку ми намагаємося вирішити тут, я думаю, знайома багатьом з вас: в Америки та наших союзників і партнерів недостатньо зброї. І ми не здатні виробляти той обсяг зброї, який нам знадобиться для стримування рівного конкурента. Україна поставила цю проблему в центр уваги протягом останніх кількох років на набагато простіших тактичних системах озброєння, не кажучи вже про більші критичні боєприпаси, які будуть настільки важливими для сценарію INDOPACOM (Індо-Тихоокеанське Командування Збройних сил США)", – наголосив директор зі стратегії компанії-розробника Кріс Броуз.

Новинки світового ринку зброї

У США в небо підняли винищувач з "безпрецедентним" арсеналом наддалекобійних ракет. Це перший випадок, коли під літаком Super Hornet можна побачити одразу чотири AIM-174B разом з іншими ракетами класу "‎повітря-повітря".

Тим часом Королівський флот Великої Британії розглядає можливість створення атомних надводних кораблів, які могли б залишатися в морі роками.

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