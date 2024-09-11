Оборонній промисловості доручено вивчити технологію, яка дасть змогу кораблям залишатися в морі протягом багатьох років.

Королівський флот Великої Британії розглядає можливість створення атомних надводних кораблів, які могли б залишатися в морі роками.

У рамках так званого "довгострокового" плану ВМС попросили оборонну промисловість вивчити можливість використання атомної енергії на своїх надводних кораблях, пише The Telegraph.

У Великій Британії атомна тяга використовується тільки на підводних човнах, проте Міністерство оборони випустило запит на інформацію для отримання оновлень про використання покоління IV, передової ядерної технології.

Відео дня

У запиті буде розглянуто, як ядерні технології покоління IV, включно з більшими ядерними реакторами і мікромодульними реакторами, можуть забезпечувати енергією надводні флоти.

Том Шарп, колишній командувач ВМС, охарактеризував запит інформації як "розсудливе планування" Міністерства оборони, хоча і попередив про витрати, пов'язані з таким розвитком подій.

"Не йдеться про будівництво флоту атомних крейсерів найближчим часом", - сказав він. "Те, що в кутку штабу ВМС є хтось, хто дивиться так далеко вперед і не захоплюється повсякденною експлуатацією флоту, - це хороша новина".

За його словами, атомна енергетика на кораблях - це співвідношення витрат і експлуатаційних вигод.

"У підводних човнах виграш колосальний, тому багато хто з них використовує саме такий спосіб живлення. У надводних кораблях експлуатаційний виграш набагато менший, тому витрати з'являються раніше", - додав Шарп.

Запит МО - це захід зі збору інформації, що проводиться відповідно до Стратегії промисловості оборони і безпеки (DSIS), згідно з UK Defence Journal.

У запиті інформації, термін подачі якого спливає 9 жовтня цього року, додано: "Основна мета - зібрати детальну інформацію про конструкції ядерних реакторів GEN-4, їхню можливість для великих надводних кораблів (включно з допоміжними суднами та надводними бойовими кораблями), а також про потенційні переваги та проблеми, пов'язані з їхнім використанням".

"Існує валова місткість, вище якої це співвідношення змінюється на користь ядерної силової установки, і вона становить близько 80 000 тонн. Ось чому американські авіаносці водотоннажністю 100 000 тонн мають його, а наші - 65 000 тонн - ні", - розповів Шарп.

Він додав, що Charles de Gaulle водотоннажністю 42 000 тонн - дорога аномалія для атомної енергетики.

"Однак, якщо реактори четвертого покоління настільки менші, безпечніші, потужніші та з меншою кількістю відходів, як припускає брошура, то, можливо, точка тоннажу, за якої ядерна тяга стає життєздатною, може суттєво змінитися", - сказав Шарп.

У запиті інформації також підкреслюється необхідність докладної технічної інформації. У ньому йдеться: "Королівський флот шукає інформацію про інтеграцію ядерних технологій четвертого покоління для використання на надводних кораблях. Досліджуючи можливості альтернативних енергетичних парадигм, Королівський флот збирає інформацію про енергетичні рішення для живлення великих надводних кораблів".

Піт Сендман, експерт з ВМС, сказав, що сумнівається, що в найближчому майбутньому Велика Британія побачить атомне судно через "величезні накладні витрати", які виникнуть при впровадженні та підтримці такої передової технології.

"Ядерна тяга пов'язана з величезними накладними витратами, обслуговуванням, правилами, і щойно ви переходите на ядерну енергію, все стає набагато дорожчим і складнішим. У вас є органи регулювання ядерної енергетики, люди мають бути навчені за дуже високими стандартами і нести цілодобові вахти. Хоча нескінченна потужність має безліч недоліків, для надводного корабля справа не така однозначна", - сказав він.

Збройні сили Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що військова підтримка, яка надається Україні, "обмежила" можливості армії з підготовки власних солдатів, оскільки скоротила доступність навчальних об'єктів.

Як пише The Telegraph із посиланням на опубліковану доповідь, через підготовку військовослужбовців ЗСУ на полігонах у Британії заявки британських армійських підрозділів на проведення тренувальних занять у 2023 році відхилялися у вісім разів частіше, ніж у 2019 році.

Вас також можуть зацікавити новини: