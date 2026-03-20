Польща майже створила власний Shahed: що про нього відомо

Варшава інвестує мільярди у безпілотники та готує до запуску новий ударний дрон із дальністю до 900 км.

Польща виходить на фінішну пряму у розробці власного дрона-камікадзе, який має стати аналогом іранських ударних безпілотників типу Shahed. Новий апарат вже незабаром може перейти до практичного використання у військах.

Про це повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш у коментарі Польському радіо. За його словами, проєкт стане одним із перших завдань новоствореного Центру автономних систем у Варшаві, який об’єднає військових, науковців і оборонну промисловість для прискорення впровадження новітніх технологій.

Паралельно Варшава різко нарощує фінансування: якщо у 2023 році на безпілотники виділяли близько 100 млн злотих, то вже у 2026-му планують спрямувати до 25 млрд. Кошти підуть не лише на ударні дрони, а й на автономні системи та засоби боротьби з ними, зокрема на створення антидронового щита на східному кордоні.

Ймовірно, мова йде про програму PLargonia, яку вперше представили у 2025 році. Безпілотник має дельтоподібну конструкцію та кілька модифікацій – як навчальних, так і бойових.

Зокрема, версія AT використовується для тренування систем ППО та імітації повітряних цілей, тоді як ударна версія OWA оснащується бойовою частиною і може виконувати функції баражуючого боєприпасу.

Технічні характеристики апарата вражають: розмах крила становить 2,2 метра, довжина – 2,6 метра, а максимальна злітна маса – до 85 кг. Дрон здатен нести бойове навантаження до 20 кг, розвивати швидкість до 185 км/год і долати відстань до 900 км.

Окремою перевагою є можливість запуску з наземних платформ без необхідності аеродромної інфраструктури, що робить його гнучким інструментом сучасної війни.

Аналоги "Шахедів" у світі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, США вже використовують нові ударні безпілотники LUCAS, які називають аналогами "Шахедів", для атак по Ірану. Водночас їхнє виробництво поки залишається обмеженим і вимірюється лише десятками одиниць.

Безпілотники ще не вийшли на повномасштабне серійне виробництво, тому мова не йде про десятки тисяч одиниць. Однак навіть наявної кількості вистачило, щоб продемонструвати високу ефективність під час бойового застосування.

Вас також можуть зацікавити новини: