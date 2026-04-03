Хочуть продавати без координації з державою: Зеленський про проблему з експортом зброї

Він наголошує, що держава має визначати, яким може бути експорт, щоб насамперед посилити оборону.

Деякі компанії хочуть продавати українську зброю без координації з державою, але "воно так не працює". Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час свого спілкування з журналістами.

Говорячи про проблемні питання з експортом зброї, він наголосив, що логіка у відкритті експорту під час війни полягає в тому, щоб отримати гроші, на які ми цим самим компаніям зможемо замовити зброю на фронт.

"А дехто з них хоче продавати без координації з державою. Воно так не працює. Чому? По-перше, це не тільки їхній здобуток. Щоб ці дрони працювали, наші військові їх випробовували, воювали з ними, їх посилювали, доводили до результату. Це не просто бізнес. І треба поважати, що роблять наші військові", - підкреслив Зеленський.

Крім того, він зазначив, що країна у війні, і держава має визначати, яким може бути експорт, щоб насамперед посилити оборону.

"Третє: це все працює тільки в системі - дрони, інтеграція з іншими елементами ППО, софт, досвідчені люди. Представники різних країн навіть не на рівні лідерів, а на рівні підприємств приїжджають в Україну і щось купують… А потім воно не спрацьовує так, як потрібно, бо потрібний системний підхід - самі дрони, плюс експертиза наших фахівців, плюс софти і багато інших речей", - сказав глава держави.

Головне, додав він, потрібна повага до нашої держави і саме довгострокове співробітництво, щоб Україна отримала від цього посилення, а не "просто хтось десь заробив якісь гроші".

Експортна стратегія країни під час війни

Зеленський також зазначив, що під час війни експортна стратегія передусім пов’язана з країнами, які інвестували в нашу оборону - в українські оборонні компанії, у великі проєкти.

"Вони інвестували десятки мільярдів щорічно. Європейські партнери розуміли, що попри інвестиції вони не мають прав на ці компанії. Але вони знають, що інвестують в майбутнє, і потім ми будемо ділитися цими можливостями з ними ж. Так і вийшло", - сказав президент.

Він зауважив, що зараз Близький Схід готовий інвестувати в довготривалі контракти:

"Інвестувати в Україну, не тільки в компанії. Допомагати тим, чим він може. Наприклад, деякими технологіями, з якими в нас дефіцит. Так само і з енергоносіями тощо".

Крім того, зазначив він, зі Сполученими Штатами Америки Україна хотіла побудувати найбільшу Drone Deal (дронову угоду), в яку увійшли б усі наші виробництва. "Ми не можемо примусити їх обрати ту чи іншу компанію. Вони мають самі обирати. Ми хочемо так само на 10 років забезпечити для наших компаній виробництво з ними", - сказав глава держави.

Українська оборонна промисловість

Як повідомлялося, видання Foreign Affairs у своєму в матеріалі зазначило, що якщо Європа хоче бути готовою до сучасної війни, їй доведеться переймати досвід України. Саме українська армія зараз є найбільшою і найзагартованішою в боях у Європі.

Виробничі потужності у сфері оборони оцінюються в 25-40 мільярдів доларів, утім простоюють через брак фінансування. Змінити ситуацію може приток капіталу від європейських компаній.

