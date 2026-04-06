Флот США масово закуповує ракети Patriot для своїх кораблів, - ЗМІ

Військово-морські сили США планують масштабне переозброєння своїх бойових кораблів зенітними ракетами Patriot PAC-3 MSE. Про це повідомляє "Мілітарний" із посиланням на бюджетні документи Міноборони США.

Згідно з проєктом бюджету на 2027 фінансовий рік, флот має намір витратити близько 1,7 млрд доларів. За ці кошти планують придбати 405 ракет.

Відомо, що ВМФ США не мають на озброєнні класичних установок Patriot. Закупівля напряму пов’язана з планами "інтеграції ракет у корабельні системи вертикального пуску Mk 41, які використовуються на американських бойових кораблях". Це дозволить есмінцям ефективніше та дешевше збивати балістичні цілі.

Як йдеться у матеріалі, наразі флот відчуває брак відносно недорогих засобів перехоплення. Основними ракетами зараз є SM-2 та SM-6, вартість яких перевищує 2–3 млн доларів за одиницю. У бюджеті на 2026 рік уже передбачено 416 млн доларів на роботи з "інтеграції нових ракет у корабельні системи, зокрема з бойовою інформаційно-керуючою системою Aegis".

Ракети JASSM-ER

Раніше УНІАН писав, що Пентагон планує залучити майже всі наявні ракети-"невидимки", навіть вилучаючи їх із резервів, призначених для інших регіонів. Після такого перекидання із довоєнного запасу приблизно у 2300 ракет у світі залишиться лише близько 425 боєздатних одиниць.



Йдеться про високоточні ракети дальністю понад 900 км, які дозволяють бити по цілях без входження в зону ППО, але їх масове застосування вже викликає занепокоєння через виснаження стратегічних запасів США.

