Ігнат каже, що у сучасному світі дуже важко щось приховати від журналістів, як і у випадку зі збиттям "Кинджала".

6 травня Повітряні сили ЗСУ потішили українців прекрасною новиною: комплекс Patriot 4 травня збив російську розхвалену ракету "Кинджал". Та вже сьогодні, 7-го числа, у ПС ЗСУ поспішили осадити громадян України, мовляв, радіти рано.

В ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нагадав, що ЗРК Patriot вже заступили на бойове чергування, вже є успішна робота комплексу.

"Зарано росіяни дізнались про цю успішну роботу... Маємо потішитись, що маємо таку зброю, але тішитись рано, тому що її мало, треба значно більше цих систем, щоб захистити наші великі міста, захистити об’єкти інфраструктури та атомної енергетики", - сказав Ігнат.

Відео дня

Збиття ракети "Кинджал" у небі над Києвом

Спочатку про те, що оборонці неба над столицею вночі 4 травня збили аеробалістичну ракету, повідомили у КМВА. Згодом таку інформацію оприлюднив й ресурс Defense Express та опублікував відповідні фото з елементами збитого "Кинджала". У Повітряних силах спростовували спочатку цю інформацію.

6 травня командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук підвердив, що під час нічної атаки 4 травня українським військовим вперше вдалося збити ворожу ракету типу "Кинджал".

Вас також можуть зацікавити новини: