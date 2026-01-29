Чеські штурмовики для знищення 'Шахедів': аналітики розповіли, чи допоможуть вони Україні

L-159A ALCA - це легкий штурмовик та навчальний літак.

Чехія у відносно короткі строки здатна надати Україні кілька середніх бойових літаків, корисних для ефективної боротьби з безпілотниками.

Як пише портал "Мілітарний", з огляду на плани Повітряних сил (ПС) Чехії, з високою ймовірністю йдеться про L-159A ALCA - одномісний легкий ударний літак, який із початку 2000-х років перебуває на озброєнні чеських ПС та постачався на експорт.

Зазначається, що питання про створення нового легкого ударного літака постало одразу після розпаду СРСР та появи потреби оновити авіацію Чехії, щоб відмовитись від радянських винищувачів.

Після затвердження проєкту та налагодження ліній виробництва чеський L-159 ALCA став основою легкого ударного компонента ПС. Машину прийняли на озброєння для заміни застарілої радянської техніки та як багатофункціональну навчально-бойову платформу. Виробництво цієї серії в Чехії завершили у 2003 році.

"L-159 ALCA - це легкий штурмовик та навчальний літак. Він допомагає наземним силам, проводить розвідку та веде обмежені повітряні бої. Чеське керівництво називає ці машини "дуже ефективними у боротьбі з дронами". Силова установка та базова авіоніка L-159 дозволяють нести ракети "повітря-повітря", а також підвісну 20-мм гармату", - йдеться у матеріалі.

Одномісний варіант оснастили радаром Grifo-L, який має відносно невелику потужність та компактну антену. Ця система працює в парі з ракетами AIM-9 Sidewinder. Конструкція літака дозволяє використовувати кілька основних варіантів бойового навантаження залежно від завдання: чотири ракети AIM-9 разом із двома підвісними паливними баками та гарматою PL-20 Plamen; дві ракети AIM-9 у поєднанні з чотирма ракетними блоками (7-ствольними LAU-5002 або 19-ствольними LAU-5003) та гарматою PL-20 Plamen; дві ракети AIM-9, два ракетні блоки (7- або 19-ствольні), два підвісні паливні баки та гармата PL-20 Plamen.

Водночас, у 2023 році чеський оборонно-промисловий комплекс підготував шість проєктів для співпраці з Україною. До цього переліку ввійшла і компанія Aero Vodochody, що створило підґрунтя для потенційного спільного виробництва літаків F/A-259.

L-159 ALCA та його перспективний наступник F/A-259 Striker мають ідентичну конструкцію та льотні характеристики. Обидві машини отримали фюзеляж довжиною 12,72 метра та крила розмахом 9,54 метра. Потужний турбовентиляторний двигун Honeywell F124-GA-100 із максимальною тягою близько 28 кН забезпечує літакам швидкість до 936 км/год та практичну стелю 13 200 м. При порожній масі 4,35 тонни ці машини здатні підіймати до 8 тонн загальної ваги. Для розміщення ракет, бомб та паливних баків розробники передбачили сім зовнішніх вузлів підвіски.

Передача Україні літаків L-159 ALCA

Як повідомляв УНІАН, начальник Генерального штабу армії Чехії Карел Ржегка підтвердив, що передача чотирьох літаків L-159 Україні не зашкодить обороноздатності та безпеці самої Чехіїреспубліки.

16 січня президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія незабаром поставить Україні винищувачі для боротьби з російськими дронами. Він висловив переконання, що це питання може бути вирішене "швидко та успішно".

