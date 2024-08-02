Серед контейнерів, які відправляються до Росії, можуть бути не лише боєприпаси, а й міномети.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував, якою є ефективність понад 2 мільйонів мінометних мін, які РФ отримала з Північної Кореї. За словами фахівця, якість цих боєприпасів є досить низькою.

"Після зустрічі Кім Чен Ына та Володимира Путіна до Росії з КНДР було відправлено понад 2 мільйони мінометних мін калібру 120-мм та 82-мм. Саме мінометні міни є зараз найбільшою компонентою боєкомплекту, що відправляється з КНДР до РФ. Фактично, здійснюючи за добу до 5,5 тисяч пострілів тільки цією компонентою, РОВ зможуть забезпечити собі стабільний рівень ведення (бойових дій – УНІАН) протягом року. Але маючи чи зможуть?" — аналізує Коваленко.

Він звертає увагу на кілька аспектів. На думку оглядача, перший із них полягає в тому, що якість північнокорейських мін, за його даними, вкрай низька. Це стосується безпосередньо боєприпасу та додаткових порохових зарядів.

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"При встановленій дальності пострілу 4-6 км, реальна – 2-3 км. Точність низька. Не всі після прильоту детонують. Високий показник засмічення каналу стовбура міномета", — пояснює експерт.

Другий нюанс полягає у кількості пострілів. Як зазначає Коваленко, 5,5 тис. пострілів на добу – високий показник ведення вогню, але у 2022 році частка мінометного вогню у росіян перевищувала 15-20 тисяч на добу. За нинішньої ж інтенсивності вогню, за твердженням Коваленка, противник усіма бойовими засобами іноді досягає 15 тис. пострілів на добу.

Третій нюанс – на третій рік війни у ​​росіян поменшало мінометів, і без їхнього імпорту з третьої країни мільйони мін будуть малоефективними. Тому, як вважає аналітик, серед контейнерів, які відправляються з КНДР до Росії, можуть бути не лише боєприпаси, а й сам інструментарій – міномети 120-мм та 82-мм.

"Проте всі ці моменти абсолютно не скасовують гостру проблематику співпраці КНДР з Росією, дипломатичного рішення чому бути не може. Рішення – виключно мілітарного порядку, пов'язане з посиленням підтримки України", - наголосив Коваленко.

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Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що РФ могла використати в Україні північнокорейський комплекс Bulsae-4. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, ці установки неодноразово демонструвалися саме Північною Кореєю під час парадів.

Це протитанковий ракетний комплекс, який розміщується на маневреному шасі. Зокрема, використовується принцип, схожий із ізраїльською Spike, а також китайською HJ-10. При цьому Коваленко зазначив, що HJ-10 є певною мірою копією Spike Nlos.

У зв'язку з цим експерт дійшов висновку, що комплекс Bulsae-4 створили на базі саме китайського аналога. Він має відстань польоту від 10 до 20 км. Бронепробивність - близько 750 міліметрів.

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