В Epic Games Store безкоштовно роздають дві якісні гри в різних жанрах

Акція триватиме до 19 березня.

Epic Games Store продовжує радувати своїх користувачів безкоштовними іграми. Увечері 12 березня в магазині стартувала роздача двох тайтлів – Isonzo і Cozy Grove.

Isonzo – історичний шутер про гірські битви Першої світової. Високими оцінками відзначилась історична правдивість, звуковий супровід і графічна складова. У Steamпро гру позитивно відгукуються 85% геймерів.

Також в магазині роздають Cozy Grove, затишний симулятор життя, синхронізований з реальним часом (1 день в грі = 1 день в житті), де ви допомагаєте ведмедям-привидам знайти спокій, повертаючи колір і радість на острів.

У Steam 89% з понад 7 тис. оглядів – позитивні.

Наступного тижня Epic Games Store почне роздавати симулятор електрика Electrician Simulator і святковий набір Tachibana для відомого військового симулятора кораблів.

У PS Store сьогодні стартував березневий розпродаж, в рамках якого на знижки пішли понад 4 тис. різноманітних ігор і доповнень. На знижки пішли навіть деякі новинки 2026 року.

