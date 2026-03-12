Туристам розповіли про простий спосіб заощадити на купівлі води в аеропорту

Очікуючи на виліт свого рейсу в аеропорту, туристи ризикують витратити чимало грошей ще до початку подорожі. Досить часто цих витрат можна уникнути, проте серед них є й базові потреби на кшталт питної води.
Ні для кого не секрет, що магазини duty free або кафе в зоні очікування продають воду з величезною націнкою. Нерідко півлітрова пляшку води там коштує 2-3 євро (близько 100-150 гривень), тоді як за межами аеропортів аналогічний товар продається не дорожче 50 євроцентів (близько 25 гривень).
При цьому проносити свою воду через зону перевірки на безпеку в більшості аеропортів заборонено (хоча частина європейських аеропортів вже переглядають цю практику, як, наприклад, у Кракові).
Однак для пасажирів тих аеропортів, де такі покращення ще не передбачені, є хороший лайфхак.
Просто візьміть з собою порожню пляшку
Експерт з подорожей Мелісса Хатчінс у своєму блозі для InsureandGo розповіла, що хоча правила безпеки в більшості аеропортів забороняють проносити рідини через пункт огляду, порожні багаторазові пляшки вони пропускають.
Після проходження контролю безпеки таку тару можна наповнити водою з питного фонтанчика – вони доступні в більшості сучасних аеропортів.
Більш того, за її словами, на даний момент багато аеропортів навіть заохочують це, бажаючи скоротити кількість пластикових відходів.
Мандрівникам подобається цей лайфхак з трьох причин:
- Це економить гроші на напоях в аеропорту.
- Це допомагає підтримувати водний баланс під час польоту.
- Це скорочує кількість одноразових пластикових пляшок.
"Повітря в салоні літака, як відомо, сухе, тому регулярне вживання води під час польоту може значно поліпшити ваше самопочуття після приземлення. Це маленька звичка, яка має велике значення", – додала Мелісса.
Інші корисні поради авіапасажирам
Також Мелісса поділилася ще кількома своїми улюбленими лайфхаками під час подорожей літаками:
- завантажуйте карти місцевості перед польотом;
- завантажуйте важливі документи на телефон в режимі офлайн;
- беріть в ручну поклажу запасний комплект одягу – на випадок втрати багажу або інших форс-мажорних обставин;
- подумайте про розваги до вильоту – завантажте музику, фільми, книги або ігри на смартфон в офлайн-режимі;
- одягайте в літак найоб'ємніші речі, щоб вони не займали місце в багажі;
- зберігайте всі проїзні документи в одному місці;
- зберіть "набір першої необхідності після прибуття" – зубна щітка і зубна паста, дезодорант, вологі серветки для обличчя, зволожуючий крем.
Які предмети можуть викликати проблеми в аеропорту
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше туристів закликали не брати в ручну поклажу такий звичний предмет особистої гігієни, як бритва з відкритим лезом.
Крім того, на борт літака заборонено проносити деякі види продуктів, такі як м'які сири, джеми і навіть протеїнові порошки.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Ніколи не одягайте в аеропорт: цей предмет жіночого одягу викликає проблеми на контролі
- Одяг з лелітками може викликати проблеми в аеропорту: туристка розкрила причину
- Гламурний спортивний костюм створив туристці проблеми в аеропорту
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.