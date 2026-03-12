Туристам розповіли про простий спосіб заощадити на купівлі води в аеропорту

Багаторазова пляшка для води може вберегти туристів від зайвих витрат в аеропорту.

Очікуючи на виліт свого рейсу в аеропорту, туристи ризикують витратити чимало грошей ще до початку подорожі. Досить часто цих витрат можна уникнути, проте серед них є й базові потреби на кшталт питної води.

Ні для кого не секрет, що магазини duty free або кафе в зоні очікування продають воду з величезною націнкою. Нерідко півлітрова пляшку води там коштує 2-3 євро (близько 100-150 гривень), тоді як за межами аеропортів аналогічний товар продається не дорожче 50 євроцентів (близько 25 гривень).

При цьому проносити свою воду через зону перевірки на безпеку в більшості аеропортів заборонено (хоча частина європейських аеропортів вже переглядають цю практику, як, наприклад, у Кракові).

Однак для пасажирів тих аеропортів, де такі покращення ще не передбачені, є хороший лайфхак.

Просто візьміть з собою порожню пляшку

Експерт з подорожей Мелісса Хатчінс у своєму блозі для InsureandGo розповіла, що хоча правила безпеки в більшості аеропортів забороняють проносити рідини через пункт огляду, порожні багаторазові пляшки вони пропускають.

Після проходження контролю безпеки таку тару можна наповнити водою з питного фонтанчика – вони доступні в більшості сучасних аеропортів.

Більш того, за її словами, на даний момент багато аеропортів навіть заохочують це, бажаючи скоротити кількість пластикових відходів.

Мандрівникам подобається цей лайфхак з трьох причин:

Це економить гроші на напоях в аеропорту. Це допомагає підтримувати водний баланс під час польоту. Це скорочує кількість одноразових пластикових пляшок.

"Повітря в салоні літака, як відомо, сухе, тому регулярне вживання води під час польоту може значно поліпшити ваше самопочуття після приземлення. Це маленька звичка, яка має велике значення", – додала Мелісса.

Інші корисні поради авіапасажирам

Також Мелісса поділилася ще кількома своїми улюбленими лайфхаками під час подорожей літаками:

завантажуйте карти місцевості перед польотом;

завантажуйте важливі документи на телефон в режимі офлайн;

беріть в ручну поклажу запасний комплект одягу – на випадок втрати багажу або інших форс-мажорних обставин;

подумайте про розваги до вильоту – завантажте музику, фільми, книги або ігри на смартфон в офлайн-режимі;

одягайте в літак найоб'ємніші речі, щоб вони не займали місце в багажі;

зберігайте всі проїзні документи в одному місці;

зберіть "набір першої необхідності після прибуття" – зубна щітка і зубна паста, дезодорант, вологі серветки для обличчя, зволожуючий крем.

Які предмети можуть викликати проблеми в аеропорту

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше туристів закликали не брати в ручну поклажу такий звичний предмет особистої гігієни, як бритва з відкритим лезом.

Крім того, на борт літака заборонено проносити деякі види продуктів, такі як м'які сири, джеми і навіть протеїнові порошки.

