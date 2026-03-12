Окупанти просунулись біля двох населених пунктів у Донецькій області, - DeepState

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 6 разів намагалися потіснити українських військових із займаних позицій.

Російські окупанти просунулися поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Як повідомили аналітики проєкту DeepState, ворог просунувся у Берестку та поблизу Федорівки Другої. Зокрема, Бересток - селище в Краматорському районі, а Федорівка Друга – в Бахмутському районі.

Водночас, за даними Генерального штабу ЗСУ, упродовж доби на Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве. На Слов’янському та Краматорському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

Водночас, як зазначається, на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру.

Крім того, на Покровському напрямку з початку доби окупанти шість разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє.

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків, в районі Гуляйполя Запорізької області спостерігається збільшення активності окупантів. Вони залучають нові ресурси на тлі проблем в обороні ЗСУ.

Як зазначили аналітики, російські окупанти за перші 10 днів березня провели близько 1400 штурмів на різних ділянках фронту, що є найнижчим показником за останній час, але це не критично відрізняється від попередніх місяців. До прикладу, з вересня до лютого середня кількість штурмових дій противника становила близько 1800.

За даними DeepState, загарбники зберігають свою активність в районі Покровська.

