Наперекір Орбану і Фіцо: Румунія допоможе Україні з енергетикою

Україна та Румунія узгодили низку важливих енергетичних ініціатив, зокрема, домовилися про спільну розробку газових родовищ та будівництво двох електричних інтерконекторів, які сполучать енергосистеми обох держав. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Бухаресті на спільній пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном.

За словами Зеленського, у діалозі брали участь керівники "Нафтогазу". Було підписано домовленості щодо будівництва двох інтерконекторів (спеціальних об’єктів, що з’єднують енергетичні системи сусідніх країн) для передачі електроенергії – одного малого і одного великого.

"Це точно виграшно для Румунії. Це точно енергетична безпека для України. Ми хочемо, щоб перший інтерконектор був готовий до кінця року. А великий – поки не можу сказати, порахують", – зазначив президент.

Крім того, Зеленський наголосив на важливості поставок американського скрапленого природного газу та співпраці з Румунією і іншими країнами на цьому шляху. За його словами, обсяги газу, які не буде використовувати Україна, можуть допомагати іншим країнам, а наявні газосховища дозволяють зберігати достатньо ресурсів.

Також сторони обговорили спільну розробку газових родовищ в Україні, зокрема вже планується невідкладно почати необхідну бюрократичну роботу. Зеленський додав, що Україні також потрібен дизель.

"І ще нам потрібен дизель – я звернувся до президента, дуже хочемо знайти розуміння і таку допомогу Україні, коли росіяни руйнують усі наші резервуари", - сказав глава держави.

Співпраця України та Румунії: останні новини

Румунський президент Нікушор Дан заявив, що його країна підтримує вступ України до Євросоюзу. Він також підтвердив дипломатичну підтримку у всіх форматах в рамках Євросоюзу й НАТО для надання допомоги Україні у війні, яку вона веде з росіянами.

Крім цього, Україна і Румунія досягли домовленості про спільне виробництво безпілотників, що відбуватиметься на румунській території.

