Якщо кредит ЄС затримається, Україна може увімкнути друкарський станок, – Пишний

Нацбанк очікує надходження коштів ЄС у перші тижні квітня.

Європейський Союз та Міжнародний валютний фонд наразі покривають більшу частину видатків України. Хоча МВФ має намір надати чотирирічний пакет допомоги у розмірі 8 мільярдів доларів, кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро (104 мільярди доларів), узгоджений у грудні, зараз заблокований через супротив Угорщини.

Голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю розповів виданню Bloomberg, якщо Україна не отримає доступу до цієї позики, то залишається два шляхи для фінансування дефіциту коштів: ринок внутрішнього боргу та монетизація бюджетних потреб.

"Якщо припустити, що Україна з якихось причин не отримає доступ до цієї кредитної підтримки, то існують два основні джерела фінансування цього дефіциту: внутрішній ринок боргових зобов'язань та монетизація бюджетних потреб", – сказав голова НБУ.

Скоріше за все, мова йде про позики всередині країни через ОВДП і друк коштів для фінансування державних видатків, який називається монетизацією бюджету. Зазвичай такий крок прискорює інфляцію та послаблює національну валюту.

Пишний зазначив, що зрештою мало що можна зробити для заміни фінансування в такому масштабі. Загалом, він очікує на надходження грошей ЄС у перші тижні квітня. Глава НБУ також вказав, що кампанія проти Ірану, яку розпочали США, ризикує створити додатковий тиск на економіку України, водночас надаючи підтримку кремлівському диктатору Володимиру Путіну на п'ятому році його вторгнення.

Війна на Близькому Сході веде до погіршення торговельного балансу та зростання цін на енергоносії, що може спричинити додаткову інфляцію, залежно від тривалості конфлікту, каже Пишний.

Але гірше, за його словами, те, що загострення в Ірані може відвернути увагу від війни в Україні та зменшити доступ до життєво важливої ​​зброї. Зростання світових цін на нафту також може бути благом для скарбниці Кремля саме тоді, коли економіка Росії перебуває під тиском після чотирьох років ізоляції.

Зокрема, цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що може скасувати "певні санкції, пов’язані з нафтою, для зниження цін", хоча не навів жодних подробиць, крім того, що обговорював це питання з російським диктатором.

Індекс споживчих цін в Україні, який у лютому зріс більше, ніж очікувалося – до 7,6% у річному обчисленні – може зрости на цілих 0,9 процентних пунктів на тлі кризи, зазначає Пишний.

За підрахунками Politico, Україні має вистачити грошей до виборів в Угорщині 12 квітня, коли місцевий прем’єр Віктор Орбан може втратити владу – згідно з опитуваннями, він поступається опозиції. У своюч чергу угорський прем'єр нещодавно звернувся до Євросоюзу з закликом призупинити всі санкції, запроваджені проти російських енергоносіїв.

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заперечила подібну можливість, зазначивши, що це було б стратегічною помилкою для Європи.

