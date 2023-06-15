Ракети Starstreak знову почнуть виробляти, але тривалий термін виготовлення свідчить про проблеми переозброєння на Заході

Ракета, що запускається з плеча, яка може літати зі швидкістю, що в три рази перевищує швидкість звуку, повертається у виробництво. Її використання в Україні відродило інтерес до цієї зброї.

Видання The Wall Street Journal пише, що французький оборонний і технологічний гігант Thales S. A. Significant News Only вперше за більш ніж десятиліття відновлює виробництво Starstreak, оскільки Україна використовує надшвидку систему ППО для відбиття російських атак.

Цей крок є останнім прикладом того, як попит на зброю з України в поєднанні зі збільшенням військових витрат західних урядів відроджує колись вмираючі виробничі лінії. Але перезапуск Starstreak може зайняти понад рік, каже Фалес, підкреслюючи, як складність виробництва зброї та проблеми з ланцюгами поставок у всій галузі уповільнюють переозброєння Заходу в умовах зростаючої геополітичної напруженості.

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"Це займе деякий час, щоб замовити, виготовити та доставити ці ракети", - сказав генеральний директор Thales Патріс Кейн, говорячи про загальне завдання збільшення виробництва зброї. "Час виконання замовлення досить довгий", - додав він. Однією з проблем є необхідність створення запасів компонентів.

Starstreak буде вироблятися на заводі Thales в Північній Ірландії, який вже працює над збільшенням виробництва двох інших важливих видів зброї для України. До них належить протитанкова ракета, яка потрапила в заголовки газет, знищивши на початку війни десятки російських танкових колон.

Starstreak був замовлений Великобританією і розроблений у 1980-х роках під час холодної війни, перш ніж поступити на озброєння в наступному десятилітті. З тих пір ця зброя, спочатку виготовлена компанією, яку пізніше придбала Thales, експортується по всьому світу з Белфаста, де в 2012 році був зроблений останній постріл.

У минулому році уряд Великобританії відправив Україні партію ракет з власних запасів як частину більш широкого пакету з тисяч зенітно-ракетних комплексів.

Керівництво компанії заявило, що в даний час Thales відновлює виробництво Starstreak на тлі зростання інтересу до цієї зброї, зробивши початкове замовлення на нерозкриту кількість ракет для поповнення запасів у Великобританії. І Thales, і Міністерство оборони Великобританії відмовилися коментувати вартість зброї.

Starstreak унікальний серед портативних систем ППО. Ракета, яку можна запустити з плеча, розганяється до більш ніж 3 Маха за долю секунди, перш ніж випустити три дротики з лазерним наведенням у бік цілі. Вона може вражати цілі на відстані більше 4 миль.

У той час як Stinger є так званою ракетою з тепловим наведенням, Starstreak наводиться на ціль оператором. Цей метод накладає велике навантаження на оператора, але означає, що ракета менш чутлива до засобів протидії, таких як освітлювальні ракети, і може вражати менші цілі, що виробляють менше тепла, сказав Ян Вільямс, експерт з ракетних технологій в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Війна в Україні сприяє переосмисленню різних програм озброєнь. За словами Кейна, Thales також розглядає можливість перезапуску лінії з виробництва 120-мм боєприпасів, що використовуються в мінометах і танках, яка не діяла протягом 10 років. Україна виснажила запаси артилерійських снарядів, що зберігаються у США та їх союзників.

У свою чергу британська компанія BAE Systems заявила, що розглядає можливість відновлення виробництва гаубиці M777, використання якої на полях битв в Україні відродило інтерес до створення артилерійського знаряддя, яке було згорнуто. BAE також попередила про тривалі терміни. Компанії необхідно знайти нового постачальника титану, а також різних комплектуючих.

Компанії військової промисловості кажуть, що вони все ще стикаються з нестачею робочої сили, комп'ютерних чіпів, ракетних двигунів і палива, а також більш високими витратами. Згідно зі звітом, опублікованим у четвер підзвітною палатою уряду США, минулого року більше половини великих оборонних програм США були відкладені через перебої з постачальниками та інші проблеми.

Американському виробнику зброї Raytheon довелося перепроектувати деякі частини своєї ракети Stinger після отримання в 2021 році перших замовлень на цю зброю майже за два десятиліття. Деталі, що використовувались у попередніх версіях переносної зенітної системи, більше не виготовлялися.

Thales також стикається з проблемою забезпечення відповідності виробничого процесу чинним нормам. За словами Алекса Кресвелла, у виробничому процесі Starstreak, наприклад, раніше використовувалися деякі хімічні речовини, які зараз заборонені.

Версія Starstreak також буде вироблятися в Індії в рамках угоди, укладеної до війни в Україні. На заводі Thales в Белфасті відновлення виробництва ракет доповнить і без того напружений графік.

За словами представника, завод працює над поповненням деяких британських запасів легкої багатоцільової ракетної системи. Ракета малої дальності була відправлена Великобританією в Україну в минулому році, де з її допомогою були збиті російські безпілотники. На цьому ж об'єкті проводиться збірка протитанкового ракетного комплексу NLAW з деталей, виготовлених шведським розробником зброї.

За словами українського військового представника, система відіграла значну роль в обороні Києва на початкових етапах війни, коли українські війська використовували її проти російських танкових колон, що наступали на місто. Через війну в Україні Saab заявила, що отримала замовлення на нові NLAW на суму близько 400 мільйонів доларів з Великобританії, Фінляндії та Швеції.

Довідка УНІАН. Starstreak - переносний зенітний ракетний комплекс із заявленою висотою ураження цілей - до 5000 м, дальність – 6000+ м.Ракета з бойовою частиною в 0,9 кг може розвивати швидкість в 3,5 Мах.

ЗРК Starstreak в Україні - що відомо

У березні 2022 року Сили оборони України отримали від Великої Британії Starstreak, які показали неверотяні результати.

2 квітня 2022 року ЗСУ вперше у війні з РФ успішно застосували ЗРК Starstreak, який вражає цілі трьома кінетичними дротиками. За допомогою комплексу збили російський вертоліт Мі-28Н в Луганській області.

10 квітня в Харьковсой області підрозділ протиповітряної оборони 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищило російський "Орлан" за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу Starstreak.

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