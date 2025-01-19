Федоренко зауважив, що низку комплектуючих для таких засобів українські виробники почали робити самостійно.

Україна у 2024 році досягла значного прогресу в розвитку дронової індустрії – як з точки зору технічних рішень, так і з точки зору забезпечення Сил оборони. Вже наприкінці весни 2025 року Україна зможе зрівнятися з противником у кількості дронів на оптоволокні.

Такий прогноз дав в етері телемарафону командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів (УБпАК) "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Сірка Юрій Федоренко. Він зазначив, що у технології виготовлення дронів на оптоволокні ключове питання полягало у комплектуючих, адже одним з найбільших виробників оптоволокна є Китай.

Оскільки РФ має прямий доступ до китайського ринку, росіяни змогли наситити оптоволокном свої оборонні підприємства або ВПК приватної форми власності російських окупаційних військ набагато швидше.

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Зараз Україна змогла завезти низку необхідної сировини для того, щоб виготовляти подібні дрони.

"Вони є різних виробників, різної модифікації, з різними технічними характеристиками. На поточний момент більшість дронів на оптоволокні заходять саме за рахунок українського бізнесу і донатів українців. Але вже в березні місяці ми зможемо отримати суттєве посилення для Сил оборони такими дронами з оптоволокном за рахунок державних програм. За моїм переконанням, найбільше насичення, яке допоможе нам дещо вирівнятися з ворогом, відбудеться наприкінці весни 2025 року", – акцентував Федоренко.

Військовий зазначив, що всі інші категорії дронів, які випускає українська держава і по яких вже є паритет з противником, також продовжать працювати на полі бою.

"Просто в кожного дрона, в кожного технічного рішення є своє застосування по знищенню ворога в театрі бойових дій, який ми маємо станом на сьогоднішній день", – додав він.

Спираючись на власний досвід, командир батальйону УБпАК проаналізував, які труднощі можуть виникнути на полі бою із застосуванням дронів на оптоволокні:

"Звісно, з такими дронами ми будемо мати певне обмеження по відстані, умовно на довжину цього дроту, який знаходится в котушці. Яка саме довжина, навмисно вказувати не буду, щоб для противника залишалася загадка, де ми його можемо дістати".

Він додав, що якщо звичайним дроном можна дуже оперативно і швидко виявляти противника – підніматися назад-вперед, вліво-вправо, то коли позаду оптоволоконний дріт, по якому передається сигнал, то всі маневри мають бути більш плавними, адже залишається ризик втратити і керування, і відео.

"Тому, перепідготовка пілотів об’єктивно потребує трохи часу – досвідчені пілоти дуже швидко їх опановують – і, відповідно, потребує трохи ресурсів", – сказав військовий.

Водночас чим більше дронів на оптоволокні зайде до українського війська на передову, тим швидше "шляхом нальоту і настрілу наші оператори зможуть застосовувати їх з максимальною ефективністю для знищення ворога", констатував Федоренко.

Дрони на оптоволокні

Російські окупаційні війська активно використовують на фронті безпілотні літальні апарати на оптоволокні. Днями лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс" казав про те, що велику кількість таких дронів фіксують на Курському, Курахівському та навіть на Запорізькому напрямках.

На початку січня в Міноборони України опублікували знімки з демонстраційної презентації українських FPV-дронів на оптоволокні та повідомили, що вже незабаром ці дрони постачатимуть на фронт.

Наприкінці 2024 року очільник української розвідки Кирило Буданов зазначав, що Україна перемагає у війні дронів. Проте, росіяни пішли на масове використання дронів на оптоволокні і це викликало певну проблему через неможливість зупинити такі БПЛА за допомогою засобів РЕБ. Тому в 2025 році Україна буде активно працювати над цим питанням.

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