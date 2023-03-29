Сьогодні ЗСУ вистрілюють в рази менше снарядів, ніж окупанти.

Минулого тижня Європейський союз затвердив рішення передати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів протягом року. Це дозволить ЗСУ ефективніше діяти на полі бою. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю естонському порталу err.ee.

Він зазначив, що без Естонії дане рішення ніколи не було б ухвалено, оскільки саме міністр оборони Естонії Ханно Певкур був тією людиною, яка переконала європейських партнерів поставити Україні більше боєприпасів.

"Це дійсно була ініціатива наших естонських друзів-братів, коли вони вперше вимовили ці важливі фрази: "Україні потрібно більше зброї. Україні потрібно більше боєприпасів. Ми можемо це зробити, озброїти їх за допомогою європейських країн". Так народилася ця ініціатива завдяки лобістській роботі Естонії", – зазначив Резніков.

Відео дня

При цьому міністр зазначив, що в умовах війни зброї завжди "не вистачає", тому завжди потрібні нові поставки, поки не настане мир.

Резніков також пояснив, чому досі зберігається диспаритет, коли ЗСУ вистрілюють від 4 до 7 тисяч снарядів на день, а російська армія – до 20 тисяч. За його словами, великі складські запаси снарядів в РФ – це тільки одна сторона медалі.

"У нас [крім радянських озброєнь] використовуються гармати стандарту НАТО типу 155-го калібру. Це означає, що ці гарматні комплекси більш точні", – заявив він.

За словами міністра, там, де менш точній радянській гарматі буде потрібно 10 снарядів для знищення цілі, більш точна західна гармата впорається із завданням всього двома снарядами.

"Це не війна між маленькою радянською армією і більшою радянською армією. Це дві різні армії. Ми більш креативні з більш сучасним обладнанням та мисленням. Ось чому ми намагаємося використовувати менше боєприпасів", – пояснив Резніков.

Поставки снарядів в Україну

Минулого тижня Європейський союз ухвалив рішення поставити Україні 1 мільйон артилерійських снарядів протягом року. Поставки не повинні піти на шкоду обороноздатності самої Європи, тому в ЄС наростять випуск нових снарядів.

Про плани різко збільшити виробництво і постачання снарядів в Україну вже заявили Польща, Франція і Словаччина.

Однак рішення своїх партнерів по ЄС підтримали не всі країни співдружності. Проти зокрема виступили Угорщина і Болгарія. Угорщина вже рік твердить про свій військовий нейтралітет з питання війни в Україні, а Болгарія стверджує, що у неї просто немає снарядів потрібного калібру для поставок Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: