Міноборони і SpaceX розв'язують проблему використання Starlink на російських БПЛА, - Федоров

Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, зазначив Федоров.

Міністерство оборони України разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських безпілотниках. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram.

Міноборони та SpaceX працюють над розв'язанням питання

За його словами, через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми.

"Вдячний президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації. Рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості нашої держави", - зазначив міністр.

Федоров додав, що західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст.

У чому небезпека дронів зі Starlink

Водночас, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов у Telegram пояснив, що Starlink не можна придушити засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) і навіть виявити їх положення в польоті обладнанням радіоелектронної розвідки (РЕР), тому основний шлях розв'язання питання - організаційний.

"Тобто пошук вирішення питання полягає в переговорах з керівництвом SpaceX і спільному пошуку рішення. Ми дуже вдячні особисто Ілону Маску за швидку реакцію і готовність допомогти. Вже маємо сотні підтверджених випадків атак БПЛА на Старлінках не військових об'єктів, а мирних тилових і фронтових міст. Включаючи житлові будинки. Фактично це тероризм із застосуванням сучасних мирних технологій зв'язку", - наголосив "Флеш".

Він також розповів, що готується "комплексне рішення, як швидке і тимчасове, так і більш системне і довгострокове".

Росіяни запускають дрони зі Starlink

Як повідомляв УНІАН, напередодні міністр оборони Михайло Федоров підтвердив оснащення російських дронів супутниковими системами Starlink.

Він наголосив на необхідності швидкої реакції на цю проблему. За словами Федорова, працюючи над "математикою війни", необхідно "брати швидкі рішення і доводити їх до конкретного результату".

Санкційне блокування "Старлінків" над Росією фактично призвело у війні дронів не до послаблення противника, а його посилення – "Італмаси" і "Герані" можуть з усіма зручностями літати над українською територією, тоді як українські БПЛА, як і раніше, змушені працювати з маяками, мобільними сімками тощо.

