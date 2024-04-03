Постійні атаки українських безпілотників на ті самі російські об’єкти можуть придушити російське виробництво безпілотників і дати Україні критичну перевагу.

Україна оснастила легкі літаки типу Cessna пультами дистанційного керування, начинила їх вибухівкою та запустила по російському заводу з виробництва безпілотників в Єлабузі на відстані майже 1000 кілометрів.

Як пише Forbes, очевидці атаки зафіксували, як легкомоторний літак врізався у завод, який випускає сконструйовані в Ірані безпілотники типу Shahed. Внаслідок атаки стався потужний вибух. Масштаби атаки свідчать про те, що розмір вибухового навантаження літака, переробленого у дрон-камікадзе був досить великим. Класична Cessna 172 може перевозити вантаж вагою в півтонни на відстань до 1100 км.

Українські інженери розробили щонайменше 16 різних типів ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності, ймовірно, із супутниковим керуванням і GPS-наведенням. Цього року українські війська запустили десятки безпілотників, які виконують односторонні місії за сотні км углиб Росії. "Пташки" завдають ударів по нафтопереробних заводах, а тепер і заводах з виробництва безпілотників.

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Нещодавні атаки на нафтопереробні заводи скоротили виробництво російського бензину більш ніж на 10%. Удари по таких заводах, як у Єлабузі, також можуть вплинути на виробництво найкращих російських безпілотників дальнього радіусу дії "шахед".

Нікого не дивує те, що Україна нібито перетворює легкі літаки на безпілотники. Ще в 2019 році дослідницька лабораторія ВПС США співпрацювала з компанією DZYNE Technologies зі штату Вірджинія, щоб перетворити Cessna 206 на дрон.

"Cessna з дистанційним керуванням пропонує переваги безпілотних операцій без складності та початкових витрат, пов’язаних із розробкою нових безпілотних транспортних засобів", - сказав Алок Дас, науковець AFRL.

Крім того, що безпілотний літальний апарат на базі легкого літака дешевий, простий, надійний і непомітний.

У1987 році німецький підліток долетів на Cessna 172 до Москви і приземлився на Красній площі. Пара радянських винищувачів ненадовго наблизилася до Cessna, але принаймні один оператор радара на землі ідентифікував літак як "дружній" і згодом проігнорував його.

Удар по Єлабузькому заводу повинен налякати російське командування. У них занадто мало протиповітряної оборони як для захисту передових сил, так і для захисту російських міст і заводів. "Ви не можете захищатися всюди", - зазначив генерал армії США у відставці Марк Гертлінг .

Українська індустрія безпілотників є дуже децентралізованою. Тому її важко придушити авіаударами. Російська індустрія безпілотників є навпаки дуже централізованою. Одна державна компанія виробляє майже всі російські вибухонебезпечні безпілотні літальні апарати. Це означає, що постійні атаки українських безпілотників на ті самі російські об’єкти можуть придушити російське виробництво безпілотників і дати Україні критичну перевагу.

Удари по Татарстану: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 2 березня Сили оборони завдали удари по двох об'єктах РФ у Татарстані. Однією з цілей став нафтопереробний завод у Нижньокамську, де після удару виникла пожежа.

Другою ціллю Сил оборони став завод із виробництва "шахедів", який розташоване в місті Єлабуга. Наразі це один із найглибших ударів Сил оборони на території РФ за час повномашстабного вторгнення.

Експерт Іван Киричевський заявив, що після вчорашніх успішних ударів по військовому та нафтопереробному заводах у Татарстані очевидно, що Україна змогла створити засіб ураження, потужніший за дрон-камікадзе Shahed.

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