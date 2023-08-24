Зокрема, треба навчити пілотів і технічний персонал, підготувати українську інфраструктуру, запасні частини та озброєння для цих літаків.

Україна отримає багатоцільові винищувачі F-16 якомога скоріше, але після дотримання низки умов. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен сказала на брифінгу для журналістів у Києві.

"Станом на зараз, ми погодились якомога скоріше передати F-16 вашій країні, коли будуть дотримані умови. Йдеться про те, коли буде навченим та готовим персонал - пілоти та технічні спеціалісти; коли в Україні буде належна інфраструктура; і коли ми підготуємо усі необхідні заходи, оскільки справа стосується не лише літаків, а й технічного обслуговування, озброєння і т.д.", - сказала Оллонґрен.

Зокрема, як наголосила міністерка, треба вміти не лише літати, але й мати здатність воювати при використанні літаків F-16.

Відео дня

Вона уточнила, що українська інфраструктура повинна бути повністю підготовлена для винищувачів F-16. Також окрім літаків знадобляться запасні частини для ремонту, а також озброєння для цих винищувачів.

Оллонґрен підкреслила, що зброя для F-16 виробляється у США.

Також міністерка переконана, що винищувачі F-16 стануть внеском для зміцнення Повітряних сил України.

"Нам знадобиться певна кількість F-16 з метою використання для навчання. І не лише зараз, але й також у майбутньому, тому що ми продовжимо навчання. Тож, ми разом з нашими партнерами маємо вирішити як багато F-16 знадобиться для навчання. І завдяки цьому ми визначимо, як багато F-16 ми насправді зможемо передати Україні для застосування Збройними силами", - наголосила Оллонґрен.

При цьому, вона підтвердила, що навчання українського персоналу вже розпочалися, і це важливо. За її словами, початок підготовки допоможе зрозуміти, як швидко ці навчання проходитимуть.

"Оскільки за нашими оцінками, на це піде 6-8 місяців. Але ми з'ясуємо на практиці. Важливо також розрізняти пілотів та інший персонал - технічний і обслуговуючий персонал, бо між ними є різниця", - відзначила міністерка оборони.

"Я маю сказати, що навіть 6-8 місяців - це надзвичайно швидкий термін. Набагато швидший за термін, коли пілоти з Нідерландів та інших країн навчались літати та воювати на F-16", - наголосила вона.

Крім того, Оллонґрен відзначила, що маючи часові рамки треба бути готовими для гнучкості, якщо для навчання знадобиться більше часу.

Водночас, за її словами, Україні потрібно розвивати спроможності, які можна використати для зміцнення українських позицій у війні.

Винищувачі F-16 для України - деталі

20 серпня президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна отримає 42 американських винищувачі F-16 після тренування пілотів та інженерів.

Водночас, премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна планує надати Україні 19 винищувачів F-16 та разом із Нідерландами стати першими країнами, які це зроблять.

Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 вже розпочалися.

Американські військові готові у разі потреби навчати українських пілотів на винищувачах F-16 на території США.

Міністр оборони Олексій Резніков під час візиту в Одесу наголосив, що ще кілька країн готові доєднатися до "літакової коаліції". При цьому він зазначив, що не став би зосереджуватися на конкретній кількості літаків, яку вже оголошено офіційно, бо згодом їх буде більше.

За його словами, літак – просто платформа, яка несе на собі певне озброєння. Тому в цій коаліції країни будуть брати на себе забов’язання його надавати.

21 серпня речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що Україна потребує 128 багатоцільових винищувачів західного виробництва для отримання переваги у повітряному просторі під час війни з Росією.