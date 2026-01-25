Успіх у Венесуелі може мати для США неочікувані тяжкі наслідки, - Business Insider

Американці, ймовірно, переоцінюють свою здатність протидіяти російським та китайським системам ППО.

Американська операція у Венесуелі минулася для Пентагону вкрай успішно – без жодного втраченого літака чи військовослужбовця. Американські офіційні особи вихваляються тим, що надані Китаєм та РФ венесуельські системи ППО виявилися безпорадними. Відтак існує ризик, що при плануванні нових військових операцій Пентагон критично недооцінить можливості китайських та російських систем ППО за інших обставин, пише Business Insider.

Автори публікації наголошують, що в руках венесуельських військових іноземні системи ППО обслуговувалися неналежним чином через бездіяльність та некомпетентність. Тож успіх рейду в Каракасі може не мати особливого значення, коли американцям доведеться мати справу із тими самими зразками зброї, але вже у руках самих росіян чи китайців.

"Венесуельські екіпажі, очевидно, були непідготовлені, оскільки розташували багато позицій протиповітряної оборони посеред полів, а не під маскуванням", – розповів Business Insider полковник морської піхоти у відставці та експерт з питань оборони Марк Кансіан.

Також зазначається, що принаймні частина венесуельського обладнання не була підключена до загальної системи і була просто не готова до бою.

Саме тому абсолютний успіх американців під час операції з викрадення венесуельського диктатора насправді мало що говорить про реальний потенціал російських та китайських систем протиповітряної оборони, пише Business Insider.

Справедливості заради треба визнати, що під час минулорічної війни Ізраїля проти Ірану ізраїльтяни теж придушили та осліпили іранську ППО, яка в значній мірі покладалася на російські системи. Однак і тут треба врахувати, що на експорт Росія постачає технічно слабші версії своїх ЗРК, а професійна компетентність іранських зенітників викликає питання.

От що справді треба враховувати, то це досвід протидії російській ППО в умовах російсько-української війни. Як зазначає Business Insider, тут російська ППО загалом показала себе досить ефективною, хоча без значних втрат зенітно-ракетних комплексів, включно із найновішими С-400, не обійшлося.

"Складається враження, що ці системи можуть впоратися з низькими та середніми загрозами, але не з найскладнішими атаками, що представляють Сполучені Штати та Ізраїль", – сказав Кансіан, але зауважив, що авіація США та їхніх союзників все ж не була перевірена "на повну потужність" у протистоянні сучасним російським та китайським інтегрованим мережам ППО.

Операція США у Венесуелі: останні новини

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що під час блискавичної операції з викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро американці застосували секретну зброю під назвою Discombobulator, яка повністю вивела з ладу системи протиповітряної оборони Венесуели.

Трамп акцентував, що, попри наявність у Каракаса російських і китайських ракет, жодна з них так і не була запущена, оскільки під час спроб активації систем "нічого не працювало", хоча венесуельські сили були готові до нападу.

